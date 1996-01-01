Ассоциация приморских рыбаков подвела итоги

Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья подвела итоги своей работы за 2007 г. на общем собрании членов АРПП. "Ключевые вопросы проводимых в 2007 г. советов АРПП - о внесении изменений в ФЗ № 166 "О рыболовстве и сохранении ВБР" и о внесении поправок в Налоговый кодекс РФ в части размеров ставок сбора за пользование ВБР и изменения порядка взимания налогов за фактический вылов ВБР (так называемое "двойное налогообложение"). Ассоциация проделала долгую и кропотливую работу в этом направлении. Точку в череде судебных процессов наконец-то поставил Высший Арбитражный суд РФ, пленум которого принял соответствующее постановление", - сказал президент АРПП Георгий МАРТЫНОВ.