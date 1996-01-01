Крупнейший в России рыбный рынок создадут под Москвой

В Подмосковье построят крупнейший в России оптовый рыбный рынок, куда будут привозить рыбу со всей России, в том числе и с Дальнего Востока. На рынке планируется продавать рыбу свежую, охлажденную, переработанную в виде филе. Например, с Камчатки туда будут поставлять черную треску, которую ловят в жерлах потухших вулканов на глубине километра, в московских ресторанах порция в 200 граммов стоит $30 и пользуется большим спросом.Место для строительства рыбного рынка выбрано рядом с железнодорожной и автомобильной дорогами и аэродромом. Планируется, что рыбный рынок будет похож на аналогичный рынок в Испании, который является одним из крупнейших в мире.