Ветеринарный след

Мясной "скандал", связанный с приказом ФТС от 17 октября № 1283 "О местах декларирования отдельных видов товаров", продолжает набирать обороты. По информации "ЗР", кроме таможенной службы, в него оказалась втянута еще одна государственная структура в лице Россельхознадзора.

Напомним, что действие приказа приостановлено до 15 апреля этого года. К этой дате компании-импортеры должны решить одну основную проблему - ввести в таможенный реестр склады временного хранения (СВХ). В ином случае им придется возить мясо в Хабаровск.

Появление еще одной структуры в этом конфликте не случайно. Возмущение мясных операторов рынка так достало представителей таможни, что они решились раскрыть причины появления этого приказа на свет.

По версии некоторых таможенных чиновников, порты Приморского края были исключены из списка пунктов пропуска исключительно с "подачи" Россельхознадзора. На практике это выглядело следующим образом. Специалисты Россельхознадзора подали в Москву документы, в которых было указано, что на территории Приморского края нет СВХ, которые бы соответствовали требованиям закона о техническом регулировании.

Действия инспекторов этой организации никто не оспаривает. Но, по мнению представителей мясного бизнеса, склады в Приморье оснащены гораздо лучше, чем те, например, временные хранилища на Чукотке, Камчатке, в Хабаровске. "Склад в городе Хабаровске был построен в 1938 г. и рассчитан всего на 600 тонн, - заявил "ЗР" представитель одной из хабаровских мясных компаний. - И я могу с уверенностью сказать, что склады в Приморском крае по техническому оснащению превосходят хабаровский "холодильник". Если говорить о тоннаже, то во Владивостоке есть склады, рассчитанные на десятки тысяч тонн".

Операторы рынка даже не скрывают своего негодования по этому поводу. Ведь знай они заранее о готовящемся постановлении - с аттестацией складов вряд ли бы возникли какие-то проблемы.

Но контролирующая организация "забыла" поставить в известность тех, кто обеспечивает весь Дальний Восток мясопродуктами.

"Незаметное" участие Россельхознадзора привело к тому, что все "шишки", по большому счету, достались ДВТУ. Правда, официальных комментариев таможенники в адрес действий Россельхознадзора не дают, так как они не вправе давать оценку действиям какого-либо федерального органа. Но в кулуарных разговорах не скрывают, что скандала бы не было, если бы специалисты Россельхознадзора аттестовали хотя бы один склад. То есть уйди бумага с "хорошей резолюцией" в первопрестольную, в злополучный приказ ФТС были бы внесены и порты Приморья.

Однако дело уже сделано, и приказ нужно исполнить. Но реально ФТС понимает, что действие приказа приведет к мясному дефициту, поэтому "мясникам" дают время для строительства СВХ. Но и здесь есть свои трудности. На территории портов, скорее всего, СВХ не будет. По крайней мере, два самых крупных мясных оператора Приморья уже подали документы на внесение своих складов в специализированный реестр, но эти склады находятся не на территории портов. Для мясного бизнеса это означает разрыв в технологической цепочке. Теперь контейнеры с мясом будут прибывать в порт, затем, при привлечении специализированной компании-перевозчика, будут доставляться на СВХ, которые, кстати, расположены в промышленной зоне Владивостока. И только там мясо будет проходить процедуру декларирования. При этом компании-импортеры должны еще подумать и том, как разгружать свои контейнеры, - согласно требованиям Россельхознадзора, мясо при декларировании должно быть выгружено из контейнера в морозильную камеру. Что касается небольших операторов рынка, то они просто не в состоянии профинансировать строительство СВХ. Поэтому они сегодня ищут склады, которые готовы принять их продукцию.

Есть и еще одна небольшая проблема у будущих СВХ. Склады в обязательном порядке должны быть оборудованы установкой радиационного контроля. Ее стоимость - около 2,5 млн руб., а производством занимаются всего несколько предприятий в России. Сроки поставок этого оборудования - около полугода, предоплата - 80%. Компании, решившиеся обзавестись собственными СВХ, сейчас пребывают в раздумье, так как надеются, что этот пункт из приказа уберут. Ведь на деле большинство мясопродуктов идет через Владивостокский морской торговый порт, а там эти установки имеются на двух проходных. Так что радиационный контроль мясопродукты проходят в любом случае.

В общем, мясной бизнес замер в ожидании. Если ветеринарная служба успеет аттестовать СВХ, то ДВТУ зарегистрирует их в реестре и сразу информирует об этом ФТС, после чего по всем правилам должно выйти дополнение к приказу, позволяющее ввезти мясо в порты Приморья.

Если этого не случится, то мясные контейнеры по федеральной трассе потянутся в Хабаровск (отправлять мясо по железной дороге слишком дорого). Если партия мяса идет на Камчатку или Сахалин, то ей предстоит обратный путь с Хабаровска во Владивосток, и только потом в пункт назначения. Такая мудреная логистика сделает мороженую свинину или говядину просто "золотой".

Отметим еще один факт. Пока бизнес решал свои мясные проблемы, на рынке уже образовался небольшой мясной дефицит. Часть компаний перестала заказывать партии товара до разрешения кризисной ситуации, следовательно, уже в апреле это обернется ростом цен.

На этом фоне совсем грустно смотрится имидж России, которая на словах рвется в ВТО. Зарубежные поставщики уже высказывают мнение, что российский рынок со своими постоянно меняющимися правилами игры им не нужен. Причем некоторые из них подкрепили свои слова определенными действиями. Так, сразу несколько австралийских компаний ждать решения проблемы не стали и переориентировали 20% своих поставок, которые раньше шли в Россию, на рынки Европы.