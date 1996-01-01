10 февраля арсеньевскому машиностроительному заводу "Аскольд" исполнилось 65 лет

Сегодня "Аскольд" - одно из ведущих предприятий судостроительной и оборонной отраслей страны. Юбилей аскольдовцы встретили трудовыми успехами. Рост объемов товарной продукции составил 13%.

Год завершен без задолженностей по договорам и по зарплате. Освоены десятки новых наименований изделий судостроения и судоремонта. В минувшем году арсеньевские машиностроители участвовали благодаря своим поставкам в капремонте авианесущего крейсера "Адмирал Горшков", в строительстве кораблей для ВМФ новой серии. За год на 25% выросла зарплата заводчан.

По словам гендиректора завода Михаила КРИЦА, портфель заказов-2008 "потолстел" на 43,3%. Запланирован рост объемов производства изделий для судостроения и судоремонта. В этом году аскольдовцы впервые будут сотрудничать с "Газпромом", которому начнут поставлять арматуру для строительства плавучих буровых установок. Есть заказы от судостроителей из Петербурга, средней полосы России, Дальнего Востока.

Для российской металлургии будут по-прежнему выпускать штыревые краны. На 25 млн руб. изготовят деталей для сборки полиграфического оборудования. Судостроительные и судоремонтные предприятия остаются главными заказчиками "Аскольда": более 80% продукции в структуре производства связаны с судостроением и судоремонтом.

Сейчас на заводе внедряется автоматизированная комплексная система управления производством. Это позволит улучшить планирование, сократить численность управленческого аппарата. Будет закупаться новое оборудование, обновится техническая база.