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Артель "Амур" добыла больше платины, золота и серебра, чем годом ранее

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

За 2007 г. ЗАО "Артель старателей "Амур" добыла рудного и россыпного золота 3 116 кг против 2 701 кг в 2006 г., платины 3 706 кг против 3 132 кг, серебра 5 778 кг против 762 кг.

Основными факторами роста производственных показателей в компании называют запуск в эксплуатацию в 2007 г. ГОКа "Юбилейный" мощностью 120 тыс. тонн руды в год и ГОКа "Тас-Юрях" мощностью 230 тыс. тонн руды в год.

Как сообщает пресс-служба компании, в прошлом году добыча рудного золота осуществлялась на 3-х ГОКах Артели: "Рябиновый", "Юбилейный", "Тас-Юрях". Добыча руды для фабрик велась на месторождениях "Красивое" и "Тукчи". Добыча россыпного золота шла на 2-х участках - "Буор" и "Сафрон". Общий объем добытого россыпного золота составил почти 280 кг. Платину добывали на месторождении россыпной платины "Кондер", разработку которого ЗАО "АС "Амур" ведет с 1984 г.

Все участки Артели сосредоточены на севере Хабаровского края - в Аяно-Майском и Охотском районах. В 2007 г. компания здесь активно вела геологоразведку, общие расходы на которую превысили 370 млн руб. Ожидаемая выручка ЗАО "Артель старателей "Амур" в 2007 г. превышает 6,9 млрд руб., что на 21% выше аналогичного показателя 2006г. Ожидаемая прибыль до налогообложения составляет 490 млн руб., ожидаемая чистая прибыль - 307 млн руб. При этом за прошлый год в бюджеты всех уровней компания перечислила почти 740 млн руб.

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