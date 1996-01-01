ДВЖД увеличит инвестиции в развитие локомотивного хозяйства

Дальневосточная железная дорога (ДВЖД, филиал ОАО "РЖД") направит в 2008 г. на развитие локомотивного хозяйства 669,4 млн руб., что почти в 3 раза превышает объем вложений прошлого года, сообщила служба по связям с общественностью ДВЖД. Основные средства - 638,2 млн руб. - будут освоены при обновлении деповского хозяйства.