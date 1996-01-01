Акционеры ВМТП соберутся 29 апреля

Годовое собрание акционеров ОАО "Владивостокский морской торговый порт" (ВМТП) состоится 29 апреля. Повестка дня собрания содержит стандартные вопросы - утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, а также распределение прибыли, избрание нового состава наблюдательного совета и ревизионной комиссии, утверждение аудитором ООО "Моор Стивенс".