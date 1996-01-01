У "Приморавтотранса" выборы гендиректора

В повестку дня годового собрания акционеров ОАО "Приморавтотранс", назначенного на 25 апреля, включен вопрос о выборах гендиректора. Напомним, что с 1993 г. крупнейшее автотранспортное предприятие Приморья возглавляет Вячеслав МАРТЫНЕНКО, владеющий 16,82% акций АО. В соответствии с уставом гендиректор "Приморатотранса" избирается сроком на 5 лет.