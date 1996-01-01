Налог на недвижимость назван несвоевременным

Планируемое в России введение единого налога на недвижимость, который заменит налог на имущество и земельный налог и будет рассчитываться исходя из рыночной стоимости жилья, несвоевременно, считает депутат Госдумы Иван ГРАЧЕВ.

"Введение налога на недвижимость по рыночной стоимости несвоевременно, потому что недвижимость в нашей стране пока не может быть оценена объективно.

Правительство предлагает некую методику оценивания, но в таком случае, считает депутат, нет никакой нужды менять налог на имущество и землю, который сегодня оценивается по упрощенным нерыночным методам, на другие нерыночные оценки, поскольку это потребует больших финансовых затрат", - отмечает депутат в интервью газете "М2-Квадратный метр".

По мнению И.Грачева, немаловажен и социальный аспект проблемы налогообложения недвижимости по рыночной стоимости. "Очевидно, что больше всех от этого проиграют в городах пожилые и не имеющие хороших доходов люди, - говорит депутат. Для большинства пенсионеров это неподъемные суммы, и все они окажутся в режиме изгнания из хороших квартир. А вот богатые, совершенно очевидно, ничего не проиграют.

Между тем начальник экспертного управления Президента РФ Аркадий ДВОРКОВИЧ заявлял, что законопроект о введении налога на недвижимость может быть принят Госдумой весной 2008 года. Вводить налог предлагается постепенно - по мере готовности регионов.