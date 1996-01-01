Верховный суд обобщил "спорную" практику

У предпринимателей появилась возможность ознакомиться с наиболее значимыми решениями главного суда страны, касающимися налоговых отношений, как говорится, из первых уст. Вышел в свет бюллетень "Обзор законодательства и судебной практики Верховного суда за третий квартал 2007 г.", посвященный проблемам применения налогового, трудового и иных отраслей права.