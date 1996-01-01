Общий режим не ужился с "упрощенкой"

Компания не имеет права на одновременное применение УСН и общего режима налогообложения. Такой вывод содержится в Определении Конституционного суда от 16 октября 2007 г. № 667-О-О. Судьи указали, что, исходя из системного толкования взаимосвязанных положений главы 26.2 НК, и упрощенная, и общая системы налогообложения применяются в отношении всех видов осуществляемой деятельности, и это исключает возможность их одновременного применения.