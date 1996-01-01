НДС реформируют

Минфину удалось отстоять НДС и не упразднять его в пользу налога с продаж, как того хотела администрация президента, и не снижать ставку налога, как требовал бизнес. Зато в ближайшие три года НДС будет серьезно реформирован. Об этом сообщил замминистра финансов Сергей ШАТАЛОВ, анонсируя основные направления налоговой политики на 2009-2011 годы.

По словам Сергея Шаталова, сообщает RBC Daily, на первый взгляд грядущие изменения в Налоговом кодексе будут носить технический характер, но они очень важны для компаний. В первую очередь новации коснутся условий применения нулевой ставки НДС - будет уточнен перечень необходимых документов. Также четче будут прописаны правила заполнения деклараций, что позволит уменьшить количество споров с налоговиками.

Также Минфин планирует предоставить фискалам право возмещать только часть суммы НДС, с которой они согласны. "Сейчас, если сумма заявленного к возмещению налога инспекторов не устраивает, они вынуждены отказывать в возмещении всей суммы", - пояснил чиновник. Впрочем, эксперты полагают, что это проблема не пробелов в законодательстве, а правоприменительной практики.

Уточненные декларации Минфин планирует заменить "отрицательными нотами". Сейчас приходится подавать "уточненку" именно за тот период, к которому относятся операции (например, если предприятие сделало скидку на свою продукцию или происходит возврат товара). Минфин позволит налогоплательщикам представлять уточненную "отрицательную ноту", которая будет относиться к текущему налоговому периоду. При этом, как пообещал г-н Шаталов, компании не придется платить пени и штрафы.

Инициатива Минфина о введении "отрицательных нот" порадует налогоплательщиков, полагают эксперты. "Например, сейчас налоговые последствия при предоставлении скидок магазинами вообще законодательством не урегулированы, и предприятия сами изобретают порядок учета скидок, действуя на свой страх и риск, - пояснила Ирина Мучичка. - Одни подают "уточненки", другие выставляют "отрицательные" счета-фактуры".