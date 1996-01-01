"Союзлифтмонтаж" не поделилил

Приморское краевое управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС России) возбудило административное дело в отношении Дальневосточной лифтовой компании ООО "Союзлифтмонтаж" за использование в своем названии фирменного наименования другой компании - Дальневосточного ООО "Союзлифтмонтаж".

Как пояснили "ЗР-Диалог" в краевом УФАС, ДООО "Союзлифтмонтаж" зарегистрировано ранее, чем ДЛК ООО "Союзлифтмонтаж", а поэтому решило через обращение в антимонопольные органы оставить за собой свое уникальное название и не делить его с конкурентом. Обе компании занимаются одним видом деятельности - работами по монтажу, наладке, ремонту и обслуживанию лифтов.

Рассмотрение дела комиссией территориального УФАС по Приморскому краю назначено на 26 февраля. Если комиссия подтвердит факт нарушения ДЛК ООО "Союзлифтмонтаж" антимонопольного законодательства, то компании придется заплатить штраф и изменить свое фирменное наименование.

Однако при вынесении своего решения комиссии придется учесть тот факт, что на территории России сегодня действуют десятки (если не сотни) компаний с названиями "Союзлифтмонтаж". Данное наименование досталось им в наследство со времен СССР, когда на всем пространстве единого государства вопросами производства и эксплуатации лифтов занималось одно большое ведомство с таким названием.