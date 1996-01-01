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Доступ к геологической информации может упроститься

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Либерализация доступа к геологической информации должна повлечь расширение круга специалистов и компаний, участвующих в планировании и проведении геологоразведочных работ, считает руководитель Приморнедра Михаил ПОПОВ.

Неожиданное заявление Министра природных ресурсов РФ Юрия ТРУТНЕВА о возможной отмене платы за геологическую информацию общего пользования обещает повысить инвестиционный интерес к недрам, и в первую очередь со стороны небольших компаний. До сих пор их участие в исследовании и разработке недр ограничивалось высокой стоимостью первичной информации. По словам Попова, достаточно примеров, когда желающие проанализировать геологические фонды уходили со словами "у нас нет таких денег". Минимальная плата за геологическую информацию составляет на сегодня по приказу Минприроды 10 тыс. руб. Там же, где выполнен подсчет запасов, стоимость информации повышается до 100 тыс. руб. и более.

Приморье только выиграет от такого нововведения, считает глава Приморнедра. Потенциально перспективный субъект федерации остается еще существенно недоизученным на отдельные виды полезных ископаемых.

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