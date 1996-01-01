В Хабаровском крае - задержки с деревообработкой

Проблемы, связанные со строительством в поселке Хор Хабаровского края завода по производству древесноволокнистых плит MDF/THDF, должны быть решены в кратчайшие сроки. Завершение строительства завода планируется в октябре 2008 года, сообщили РИА PrimaMedia в пресс-центр правительства Хабаровского края.

Однако ряд технических и правовых вопросов между инвесторами и подрядчиками ставит под сомнение сроки ввода производственных мощностей предприятия.

Досье Над созданием завода работает общество с ограниченной ответственностью "Римбунан Хиджау" (Малайзия). Общий объем инвестиций в этот проект достигает 3 млрд руб., однако пока освоено только 10,7 млн. рублей.

На заседании межведомственной комиссии по содействию реализации приоритетных инвестиционных проектов по переработке древесины рассмотрели также ход строительства завода по переработке древесины в поселке Березовом. Он будет производить в год до 150 тыс. кубометров облагороженных пиломатериалов. Здесь будут работать линия лесопиления, сушильная камера, котельная, линия сухой и сырой сортировки.