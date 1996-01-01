Заблудились в трех статьях

Прошло больше года с момента вступления в силу нового Лесного кодекса (ЛК) РФ. Как известно, согласно основной идее этого документа, всю работу по управлению лесным фондом должны взять на себя регионы, а все лесопользование - перейти на платную основу.

В соответствии с новым ЛК прежние государственные лесхозы упраздняются. А на их базе и на конкурсной основе создаются новые структуры, призванные обеспечить весь цикл лесохозяйственных работ на землях лесного фонда, не переданных в аренду лесозаготовителям. Однако в ряде регионов до сих пор не приступали к разработке лесных планов и лесохозяйственных регламентов, которые являются стратегическими документами в сфере региональной лесной политики. В списке запаздывающих с реформированием лесного хозяйства фигурирует и Приморье: аукционы по лесохозяйственной деятельности не проведены, лесные планы и лесохозяйственные регламенты до сих пор не разработаны.

Заместитель начальника краевого управления лесного хозяйства Сергей ПСТЫГА сообщил ДДГ "ЗР", что такое запаздывание объясняется объективными причинами: в новом ЛК не прописаны четко механизмы реформирования лесного хозяйства. Тем не менее все необходимые процедуры будут выполнены в первом квартале этого года.

Так, 14 февраля 2008 г. пройдет конкурс на право выполнения работ по охране, защите, воспроизводству лесов, расположенных на землях лесного фонда. Участником открытого конкурса может быть любое юридическое лицо, отвечающее конкурсным требованиям. Главное среди них: способность выполнить комплекс лесохозяйственных, противопожарных, лесовосстановительных работ в установленных объемах. Что касается разработки лесных планов и лесохозяйственных регламентов, то эта работа будет проведена по результатам открытого конкурса, который назначен на 7 февраля 2008 г.