Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Заблудились в трех статьях
Прошло больше года с момента вступления в силу нового Лесного кодекса (ЛК) РФ. Как известно, согласно основной идее этого документа, всю работу по управлению лесным фондом должны взять на себя регионы, а все лесопользование - перейти на платную основу.
В соответствии с новым ЛК прежние государственные лесхозы упраздняются. А на их базе и на конкурсной основе создаются новые структуры, призванные обеспечить весь цикл лесохозяйственных работ на землях лесного фонда, не переданных в аренду лесозаготовителям. Однако в ряде регионов до сих пор не приступали к разработке лесных планов и лесохозяйственных регламентов, которые являются стратегическими документами в сфере региональной лесной политики. В списке запаздывающих с реформированием лесного хозяйства фигурирует и Приморье: аукционы по лесохозяйственной деятельности не проведены, лесные планы и лесохозяйственные регламенты до сих пор не разработаны.
Заместитель начальника краевого управления лесного хозяйства Сергей ПСТЫГА сообщил ДДГ "ЗР", что такое запаздывание объясняется объективными причинами: в новом ЛК не прописаны четко механизмы реформирования лесного хозяйства. Тем не менее все необходимые процедуры будут выполнены в первом квартале этого года.
Так, 14 февраля 2008 г. пройдет конкурс на право выполнения работ по охране, защите, воспроизводству лесов, расположенных на землях лесного фонда. Участником открытого конкурса может быть любое юридическое лицо, отвечающее конкурсным требованиям. Главное среди них: способность выполнить комплекс лесохозяйственных, противопожарных, лесовосстановительных работ в установленных объемах. Что касается разработки лесных планов и лесохозяйственных регламентов, то эта работа будет проведена по результатам открытого конкурса, который назначен на 7 февраля 2008 г.
ДосьеНа территории Приморского края в аренде находятся 6,38 млн га, или 53% всего лесного фонда. На этой территории весь комплекс работ по охране, защите, воспроизводству лесного фонда - в соответствии с положениями нового ЛК - должны обеспечивать арендаторы-лесозаготовители.
Новости тематики
- Спасательные силы ТОФ приведены в повышенную готовность в связи c циклоном в Приморье
- ПГК наращивает погрузку лесных и зерновых грузов с Дальнего Востока
- Продолжается регистрация торговых марок в конкурсе "Торговая марка года-2017
- Железнодорожники и портовики Дальнего Востока обсудили пути повышения эффективности работы в условиях увеличения объемов экспортных грузов
- Продолжается регистрация в конкурсе "Торговая марка года-2017 Дальний Восток"
- Американский художник нарисовал комикс о тигре Упорном
- На Сахалине продолжают очищать ДВЖД от снега от Корсакова до поселка Ноглики
- Куда отправиться во Владивостоке в дни новогодних каникул
- Объявлен старт регистрации в интернет-конкурсе "Торговая марка года-2017"
- ПГК выиграла тендер в Забайкалье на перевозку бензина
Новости раздела
- Дальневосточное кольцо России поставили под сомнение во Владивостоке
- На восточном побережье Камчатки рекордный объем добытого лосося вырос в 14 раз
- На Камчатке свежезасоленая икра пошла в продажу по цене 2200 рублей за килограмм
- Визовые центры Владивостока под угрозой закрытия
- Из-за аукционов прибрежные регионы могут лишиться доходов от крабового промысла
- Сергей Радюшкин возглавил Приморское отделение ПАО Сбербанк
- Почему камчадалы забыли о российских верфях
- На острова Итуруп и Кунашир добраться стало проще
- Встретимся на Набережной Города Юности
- Пять центров роста Чегдомына
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Любую проверку бизнеса приказано заканчивать штрафами
- В коммунальных квитанциях появится новая строка
- В приморских ТОРах творится невообразимое
- Во Владивостоке с легкой руки экс-мэра появится конкурент недостроенным пятизвездочным отелям
- Застройщики нацелились на очередной сквер в центре Владивостока
- Игорь Пушкарёв сообщил, что он будет делать после выхода на свободу
- Центробанк положил глаз на депозиты граждан
- В Москве обокрали дочь дальневосточного губернатора
- В продаже вновь появятся дешевые авиабилеты в Москву
- В Приморье новую видовую площадку оборудуют в популярном месте отдыха