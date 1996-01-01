"Радиоприбор" привлечет 400 млн руб. из Сбербанка

Акционеры ОАО "Радиоприбор" (Владивосток) на внеочередном собрании в заочной форме одобрили заключение договора между "Радиоприбором" и Приморским отделением Сбербанка № 8635 об открытии невозобновляемой кредитной линии с лимитом на 400 млн рублей сроком на 7 лет.

Досье По 15,5% акций АО "Радиоприбор" принадлежат ЗАО "Легионер", ЗАО "Рыбопромышленная компания "Октопус", ООО "Полихим-трейд" и ЗАО "Компания "Полихим", 6,76% - ЗАО "Компания Владивосток Девелопмент" (все - Владивосток). Гендиректору АО Михаилу ХАРЧЕНКО принадлежит 3,57% акций.