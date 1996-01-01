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Налоговая амнистия провалилась

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Налоговая амнистия, продолжавшаяся в России с 1 марта по 31 декабря 2007 года, принесла бюджету более 3,665 млрд руб. Об этом свидетельствуют уточненные данные Федерального казначейства.

Как считает директор департамента налогового консультирования НКГ "2К Аудит-Деловые консультации" Максим ВАЙНБЕРГ, судя по ожиданиям, которые российские власти связывали с этой амнистией, ее можно считать провалившейся. Перед стартом налоговой амнистии сообщалось, что данная акция может принести до 200 млрд руб. Итоговый результат оказался намного скромнее. Впрочем, стоит признать, что ожидания были явно завышены.

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