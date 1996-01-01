Командировку организует чистая прибыль

Расплачиваться по договору с компанией, занимающейся организацией командировок, фирма должна за счет чистой прибыли. Такое мнение высказал Минфин в письме от 21 декабря 2007 г. № 03-03-06/1/884. Подобные затраты просто не упомянуты в закрытом перечне командировочных расходов, учитываемых при определении базы по налогу на прибыль, пояснили финансисты (подп. 12 п. 1 ст. 264 НК). Тем не менее они тут же добавили, что на свой страх и риск компания все же может включить стоимость таких услуг в состав прочих расходов на основании подпункта 49 пункта 1 статьи 264 НК. Однако при этом фирма должна быть готова их документально подтвердить и обосновать согласно статье 252 НК.