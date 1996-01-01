"Вмененка" не зависит от "характера" имущества

Индивидуальный предприниматель, занимающийся розничной торговлей и уплачивающий ЕНВД, освобождается от уплаты налога на имущество со стоимости магазина или павильона в целом, а не только в отношении исключительно торговых помещений. Такой информацией поделился Минфин в письме от 17 декабря 2007 г. № 03-11-04/3/498. Финансисты указали, что пункт 4 статьи 346.46 Налогового кодекса не ставит право "вмененщиков" не уплачивать налог на имущество физлиц в зависимость от конкретного характера (склад, офис, подсобка) использования недвижимости в предпринимательской деятельности.