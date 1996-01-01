"Индивидуальную" декларацию по ЕСН обновили

Сдавать годовую отчетность по единому социальному налогу индивидуальным предпринимателям придется уже на новом бланке. Приказ Минфина от 17 декабря 2007 г. № 132н, утвердивший обновленную декларацию, не далее как 21 января успешно прошел регистрацию в Минюсте. Согласно прилагающемуся к документу Порядку заполнения отчетной формы, теперь все денежные показатели должны отражаться в полных рублях. Таким образом, значения менее 50 копеек следует отбрасывать, а 50 копеек и более - округлять до рубля. Кроме того, установлено, что впредь ПБОЮЛ, прекратившие свою деятельность до конца налогового периода, должны представить в инспекцию декларацию за период с начала года и по день окончания ведения бизнеса.