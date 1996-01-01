Штрих-код для бревен не сработал

Неудачей окончилась попытка Дальневосточной таможни ввести систему электронного поштучного учета экспортируемой за границу необработанной древесины. Введение такой системы предполагало добровольный переход на нее самих лесоэкспортеров. Но подавляющее число лесопромышленных организаций края отказалось от такого нововведения.

Система электронного поштучного учета экспортируемых необработанных лесоматериалов (СЭПУЭНЛ) предполагает электронную маркировку каждого бревна еще до его транспортировки в пункты таможенного контроля. К торцу бревна прикрепляется жесткая пластиковая бирка, содержащая уникальный штрих-код и идентичный ему - цифровой. Коды считываются с помощью сканирующего устройства и данные о бревне вводятся в компьютер. Из этих данных формируется доступная таможенным, налоговым, правоохранительным и иным надзорным органам общая электронная база. В ней содержится полная информация о всех бревнах, предназначенных на экспорт, и отслеживается их передвижение. В итоге лесоматериалы находятся под контролем от момента заготовки до вывоза с территории РФ.

По утверждению таможенников, внедрение СЭПУЭНЛ - это наиболее действенный способ борьбы с незаконным лесоэкспортом. Она позволяет существенно сократить время на подготовку, оформление и проверку сведений о количестве и качестве экспортируемой древесины, повысить и оптимизировать качество таможенного контроля.

Осенью 2007 г. во всех таможнях ДВТУ на территории Приморского края прошли семинары с участием лесоэкспортеров и таможенных брокеров по разъяснению принципов работы системы учета. В ноябре 2007 г. руководство Управления направило письма в адрес крупнейших лесозаготовительных организаций края с просьбой сообщить о своей готовности применения СЭПУЭНЛ, в том числе приобретения специализированного оборудования. Но, как сообщили ДДГ "ЗР" в руководстве ДВТУ, "данные организации не высказали желания и согласия использовать в своей работе систему учета".

В чем же причина такого нежелания? На этот вопрос ответил председатель Приморской ассоциации лесопромышленников и лесоэкспортеров (ПАЛЭКС) Михаил КРОКС:

- В связи с длительностью процесса электронного поштучного учета (а лесоматериалы относятся к скоропортящейся продукции) себестоимость повышается, происходит изменение сортности продукта в сторону понижения. Кроме того, большое значение имеет и наличие технических сложностей в организации и применении системы электронного поштучного учета лесоматериалов.

Между тем объем вывоза необработанных лесоматериалов через таможни Дальнего Востока продолжает расти, невзирая на более чем 3-кратное повышение экспортных пошлин в июле прошлого года (с 6,5 до 20% от таможенной стоимости). В 2007 г. экспорт дальневосточного круглого леса составил свыше 16 млн кубометров, что на 4% больше, чем в 2006 г. В то же время экспорт продукции деревопереработки в 2007 г. сократился по сравнению с 2006 г. на 14% и составил всего 500 тыс. кубометров.

По мнению представителей Дальневосточной таможни, переломить печальную тенденцию увеличения экспорта лесного сырья и сокращения экспорта готовой продукции не поможет и дальнейшее увеличение экспортных пошлин на "кругляк" (25% от таможенной стоимости - с 1 апреля 2008 г. и 80% с 1 января 2009 г.): слишком велика рентабельность лесосырьевого экспорта. Жажда прибыли заставляет многих "теневых" участников этого рынка не только отказываться от цивилизованных способов учета экспорта, но и пользоваться контрабандными схемами, подделкой фитосанитарных сертификатов, лесопорубочных билетов и т.п.

Кстати, значительная часть российского леса, вывезенного в Китай, возвращается обратно, но уже в виде пиломатериалов, древесно-стружечных и древесно-волокнистых плит, клееной фанеры и т. д. Так, за 12 месяцев 2007 г. через таможни Дальневосточного таможенного управления было ввезено китайских пиломатериалов, древесно-стружечных и древесно-волокнистых плит и клееной фанеры на общую сумму $2,8 млн, что на 23% больше, чем за аналогичный период 2006 г.