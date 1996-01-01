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ГМК позаботился о сырьевых запасах

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

В минувшем году одно из крупнейших горнодобывающих предприятий региона - дальнегорское ОАО "ГМК-Дальполиметалл" - отметило свою 110-летнюю годовщину. По словам гендиректора предприятия Евгения СВЕРКУНОВА, год был воистину переломным для дальнегорских горняков и металлургов. Ситуация для них изменилась в лучшую сторону.

За последние 2-3 года, во многом благодаря высоким мировым ценам на свинец и цинк, ГМК удалось выйти на качественно иной уровень. Если в 2006 г. было пройдено 4 км горных выработок, то в 2007 г. - 6,8 км. Сыграло позитивную роль и происшедшее за последние годы значительное обновление основных фондов. За два года было инвестировано в развитие предприятия более 200 млн руб., на 70% обновлено оборудование, производственные мощности.

За год ГМК справился со своим производственным планом. Позаботились дальнегорские горняки и о приросте сырьевой базы: в прошлом году получены 3 лицензии на отработку трех новых месторождений - Силинского полиметаллического в Кавалеровском районе, Красногорского полиметаллического в Дальнегорском городском округе, золоторудного месторождения в Красноармейском районе. Если в минувшем году ГМК работал на 5 месторождениях, то в этом году будет работать на 10.

Сегодняшних сырьевых запасов ГМК хватит лет на 25. Но поиск нового сырья продолжается, в том числе на давно разрабатываемых месторождениях. Среди дальнегорских месторождений особые перспективы связывают с серебросодержащим месторождением "Майминовское", на котором построен и запущен не так давно рудник "Королевский". Его запасы - десятки миллионов тонн руды. Немалое значение придают на предприятии и разнообразию сырья: в случае падения цен на цинк и свинец может выручить продажа золота и серебра.

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