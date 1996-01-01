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ДГК сумела превратить ожидаемый убыток в прибыль
ОАО "Дальневосточная генерирующая компания" (ДГК, 100%-ная дочерняя компания ОАО "Дальневосточная энергетическая компания") в 2007 г. получило 36 млн руб. чистой прибыли, несмотря на ранний прогноз чистого убытка в 934 млн руб., сообщила пресс-служба генкомпании.
В сообщении говорится, что чистая прибыль получена, несмотря на стечение ряда неблагоприятных факторов в период становления.
Ранее энергетики озвучивали опасения, что ОАО "ДГК" завершит период становления - 2007 г. - с убытками в размере 934 млн руб. "Этому "благоприятствовали" катастрофически низкие тарифы, установленные Федеральной службой по тарифам в Дальневосточном регионе на электроэнергию, вырабатываемую в тепловой генерации", отмечается в сообщении. Кроме того, получению прибыли, по мнению генкомпании, мешали незапланированное уменьшение роста энергопотребления в регионе из-за аномально теплой зимы и прекращение экспорта электроэнергии в Китай.
В сообщении говорится, что исправить потенциально критическое положение помогли действия менеджмента РАО "ЕЭС России" и ОАО "ДГК".
"Благодаря личному вмешательству главы РАО "ЕЭС России" А.Чубайса были в значительной степени компенсированы возникшие в 2007 г. на Дальнем Востоке "перекосы" в отпускных тарифах на электрическую энергию: заниженные, как уже было сказано, для тепловых электростанций и завышенные для гидроэлектростанций" - пресс-служба. Выручку от продажи электрической энергии в дальневосточной зоне оптового рынка электроэнергии перераспределили между ОАО "ДГК", куда входят ТЭЦ, и ОАО "ГидроОГК", управляющего ГЭС, в пользу первой компании.
Тем не менее даже после всех предпринятых действий уровень убытков ОАО "ДГК" за год ожидался в размере 150 млн руб. Поэтому в ДГК были максимально задействованы все внутренние ресурсы.
В частности, успешно проведен ряд конкурсов по выбору кредитных организаций для рефинансирования существующего кредитного портфеля. Это позволило существенно снизить процентные ставки по обслуживанию кредитов на текущую деятельность и соответственно высвободить оборотные финансовые средства. В генкомпании были сокращены затраты на топливо вследствие оптимизации топливного баланса и уменьшения объема используемого топочного мазута. Торги, проведенные ОАО "ДГК" при закупке мазута, также дали возможность снизить эту статью расходов. Реализация программы управления издержками ОАО "ДГК" помогла позитивно повлиять на финансовые результаты деятельности компании.
Прибыль ОАО "Дальневосточная генерирующая компания", даже столь незначительная, но полученная вопреки объективной реальности и мрачным финансовым прогнозам, - результат "гибкого управления всеми имеющимися в энергокомпании ресурсами и поиска путей для повышения эффективности нашей работы", - говорится в сообщении со ссылкой на генерального директора ОАО "ДГК" Валерия ЛЕВИТА.
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