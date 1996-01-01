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"Полиметалл" начал переработку руды с Юрьевского месторождения
Охотская горно-геологическая компания (ОГГК) приступила к разработке месторождения "Юрьевское" в Охотском районе Хабаровского края. 25 января с месторождения на горно-металлургический комбинат (ГМК) отправлены первые тонны добытой руды. В январе компания рассчитывает добыть здесь около 5 тыс. тонн руды. Планы на первый квартал - перевезти по зимнику 20 тыс. тонн руды, из которой будет извлечено 808 кг золота.
ДосьеОбщая площадь месторождения "Юрьевское", расположенного в 90 километрах к северо-западу от Охотска, - 50,2 кв. км. В соответствии с международной классификацией (Кодекс JORC) рудные запасы этого месторождения по состоянию на 31 декабря 2006 г. составляют 385 тыс. тонн руды, содержащей 165 тыс. унций золота и 141 тыс. унций серебра; минеральные ресурсы - 740 тыс. тонн руды, содержащей 266 тыс. унций золота и 281 тыс. унций серебра.
Доставку руды на горно-металлургический комбинат Хаканджинского месторождения по аутсорсингу осуществляет компания-подрядчик - ООО "Дальневосточная дорожно- строительная компания". Грузы перевозятся по зимнику на расстояние в 60 км. При этом руда с месторождения накапливается на специально оборудованном складе, находящемся на 56-м километре автодороги Охотск - Хаканжа, являющемся собственностью ОГГК.
По информации пресс-службы Охотской горно-геологической компании, разработка Юрьевского месторождения приведет к увеличению объемов производства на ГМК как минимум на 1000 кг, поскольку теперь здесь будет перерабатываться руда с более высоким содержанием металла (среднее содержание золота - 13,3 г/т). Как отмечают в компании, с экономической точки зрения минувший год был не самым удачным для ОГГК, поскольку комбинат перерабатывал самую бедную руду Хаканджи (добыча золота на Хаканджинском ГМК в 2007 г. составила 2,5 тонны золота и 53 тонны серебра). В том числе и поэтому здесь возлагают большие надежды на развитие месторождения - спутника.
В летний период Юрьевское месторождение будет развиваться автономно, поддерживая "вертолетную" связь с промышленной площадкой. Управляющий директор Охотской горно-геологической компании Геннадий КУЗЬМЕНКО считает, что "Юрьевка надежно подготовлена к самостоятельному развитию". Между тем в 2008 г. ОГГК продолжит масштабные изыскания на лицензионных участках Аркинско-Селемджинской, Южно-Уракской, Амкинской, Хакаринской и Аркинской площадях, чтобы расширить минерально-сырьевую базу и обеспечить дальнейший прирост запасов для существующего ГМК.
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