Естественную убыль нормировали по сезону

Фирмы, работающие в сфере розничной торговли продовольствием, и предприятия общественного питания наконец-то дождались новых норм естественной убыли материально-производственных запасов. Они утверждены приказом Минэкономразвития от 7 сентября 2007 г. № 304. Нормы безвозвратных потерь отныне устанавливаются в зависимости от климатических групп предприятий, а также от времени года, в течение которого данные товары поступили на хранение.