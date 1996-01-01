НДФЛ споткнулся о целевую зависимость займа

Беспроцентный заем на покупку квартиры нельзя признать целевым, если организация предоставила его работнику, когда и договор купли-продажи уже заключен, да и все расчеты по нему произведены. Иными словами, при таком раскладе доход сотрудника в виде экономии на процентах необходимо облагать по ставке 35%. Об этом информирует Минфин в письме от 21 декабря 2007 г. № 03-04-06-01/446.