Высший арбитраж признал "гонорары успеха"

Похоже, что фирмы совершенно безбоязненно могут не только выплачивать своим адвокатам дополнительное вознаграждение, обусловленное исходом судебного разбирательства, но и требовать возмещения подобных затрат с проигравшей стороны. Такой вывод следует из опубликованного недавно Информационного письма Президиума ВАС от 5 декабря 2007 г. № 121, которое представляет собой обзор арбитражной практики по вопросам распределения между участниками споров расходов на судебных представителей.