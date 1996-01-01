Налоговикам поставят блок

Порядок приостановления операций по банковским счетам налогоплательщиков может быть уточнен. Необходимые поправки в Налоговый кодекс (НК) Минфин обещает подготовить в марте. Об этом РБК daily сообщил замруководителя департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина Сергей РАЗГУЛИН.

Эксперты полагают, что уточнение процедуры блокировки счетов не позволит решить существующие проблемы, поскольку наибольшие потери бизнесу приносит не недостаток регламентирующих актов, а невыполнение чиновниками уже существующих.

Приостановление операций по счету означает прекращение банком всех финансовых операций. По действующему законодательству, счет может быть заблокирован налоговиками, если компания не уплатила налог, штраф, пени, а также если более чем на десять дней просрочен срок сдачи налоговой декларации. Фактически блокировка счета парализует предпринимательскую деятельность. Открыть новые счета в период блокировки уже имеющихся фирма не может.

Сергей Разгулин сообщил, что в ближайшее время Минфин проведет мониторинг практики приостановления операций по счетам, изучит судебные решения. В частности, чиновники ведомства Алексея КУДРИНА планируют изменить положения, позволяющие налоговикам увеличивать срок блокировки счетов и суммы на них. Между тем эксперты сомневаются, что уточнение процедур позволит решить проблему, так как имеющиеся сложности связаны не с нехваткой законодательных норм, а с неисполнением уже имеющихся.