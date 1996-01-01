Впервые за последние годы порты Дальнего Востока показывают положительную динамику

Согласно данным ежегодного отчета Ассоциации морских торговых портов (АСОП), в прошлом году суммарный грузооборот портового комплекса России вырос на 7,2% - до 355,9 млн тонн. Доля портов Северо-Западного бассейна в перевалке российских грузов выросла до 46,5%, южных портов - уменьшилась до 35,9%, дальневосточных - выросла незначительно, до 17,6%.

Дальний Восток показывает положительную динамику впервые за последние годы. Суммарный грузооборот портов региона вырос на 15% и составил 79,7 млн тонн. При этом объем перевалки сухих грузов по сравнению с 2006 г. изменился незначительно и составил 53,4 млн тонн (+1,3%). Прирост грузооборота региона - 10 млн тонн - обеспечили наливные грузы, объем переработки которых вырос на более чем 60%, до 26 млн тонн. В десять раз увеличил грузооборот EXXON NEFTEGAZ (бухта Де Кастри) - до 11,3 млн тонн; на 33% вырос объем перевалки налива ООО "РН-Находканефтепродукт", составив 6 млн тонн.

НМТП потерял пятую часть грузооборота

Единственным из крупнейших операторов морских терминалов региона, показавших отрицательную динамику, стал Находкинский морской торговый порт (НМТП), недобравший до показателей 2006 г. cразу 20,7% - 5 млн 468,3 тыс. тонн. Эксперты считают, что это временное явление (схожие трудности год назад испытывал Владивостокский морской торговый порт) и в 2008 г. НМТП наверстает упущенное.

В целом стивидоры порта Находка перегрузили 13 млн 461,7 тыс. тонн (+0,2%). При этом ОАО "Находкинский морской рыбный порт" недобрало к 2006 г. 13,4% - 912,8 тыс. тонн. Отметим, что развитие этого порта его владельцы в лице Дальневосточной транспортной группы (ДВТГ) связывают с контейнерным бизнесом. В конце прошлого года управляющая компания корейского порта Пусан Busan Port Authority (BPA) заявила о намерении инвестировать в строительство контейнерного терминала в Находке стоимостью $109 млн.

ВМТП делает ставку на контейнеры...

Лидером по приросту показателей оказалось ОАО "Владивостокский морской торговый порт" (ВМТП), в 2007 г. увеличившее перевалку грузов на 19,8%, до 4 млн 853,8 тыс. тонн.

В 2007 г. в экспортном направлении порт переработал 1 млн 993 тыс. тонн грузов (рост в сравнении с 2006 г. на 1,4%). Кроме того, обработано 1 млн 733,8 тыс. тонн импортных грузов (рост в 1,5 раза) и 1 млн 129 тыс. тонн каботажных грузов (рост на 24%).

"Таким образом, отрицательная динамика объемов экспортных металлов, которая сложилась (в грузообороте порта, - Прим. авт.) в последние годы, если не в полном объеме, но нивелирована привлечением высокодоходных грузов", - комментирует гендиректор ОАО "ВМТП" Вячеслав ПЕРЦЕВ.

Основную номенклатуру грузов в 2007 г. составили контейнеры - 223 496 TEU (эквивалент 20-футового контейнера), что на 40% больше, чем в 2006 г.

"На 2008 г. мы запланировали обработку 251 тыс. TEU В соответствии со стратегическими планами развития производственного потенциала порта в текущем году мы расширим свои ресурсные возможности. В конце первого полугодия планируем ввести в эксплуатацию первую очередь нового специализированного комплекса по переработке контейнеров. Реализация данного проекта является основной инвестиционной задачей в 2008 г.", - говорит В.Перцев.

В целом стивидоры порта Владивосток перегрузили 10 млн 052,4 тыс. тонн (+10,6%), в том числе грузооборот ОАО "Владивостокский рыбный порт" вырос на 2%, до 1 млн 179,7 тыс. тонн. 6,4% добавило ОАО "Морской порт в бухте Троицы", на счету которого 223,6 тыс. тонн.

...а Восточный на уголь

Грузооборот ОАО "Восточный Порт", крупнейшей стивидорной компании региона, в 2007 г. вырос на 1,8%, до 16 млн 345,8 тыс. тонн. В том числе грузооборот Специализированного Угольного комплекса впервые в истории Восточного порта перегрузил 15 млн 262,2 тыс. тонн угля. Грузооборот Универсального производственно-перегрузочного комплекса вырос на 3%, до 1 млн 083,8 тыс. тонн различных грузов.

Основной составляющей грузооборота ОАО "Восточный Порт" остается перевалка угля на экспорт. В 2007 г. его доля в общем грузообороте составила 95,5%. При этом было обработано 15 млн 610,7 тыс. тонн экспортного угля, что на 2% выше показателей 2006 г. Отмечен рост и в перевалке каботажного угля. При годовом результате в 367 тыс. тонн рост к 2006 г. составил 15%.

"2007 г. выдался для ОАО "Восточный Порт" вполне успешным, результат - 16 млн 346 тыс. тонн - достигнут впервые", - комментирует итоги гендиректор ОАО "Восточный Порт" Сергей КУШНАРЕВ.

Отметим, что в 2008 г., в связи с запланированной масштабной модернизацией Угольного комплекса, грузооборот ОАО "Восточный Порт" несколько снизится - планируется обработать 13,6 млн тонн угля и 1,570 млн тонн грузов различной номенклатуры.

Отметим, что 15 февраля Российский фонд федерального имущества (РФФИ) проведет аукцион по продаже 20% акций ОАО "Восточный Порт", принадлежащих государству. Начальная цена пакета акций установлена в размере 650 млн 294 тыс 807 руб. Шаг аукциона составляет 10 млн руб. В приобретении госпакета в первую очередь заинтересованы структуры "Кузбассразрезугля" (они контролируют 52% акций порта), ОАО "Российские железные дороги" и ОАО "Дальневосточное морское пароходство" (входит в Транспортную группу FESCO), уже присутствующее во Владивостокском морском торговом порту.

В целом стивидоры Восточного порта перегрузили 21 млн 685,3 тыс. тонн (+5,8%). В том числе ООО "Восточная стивидорная компания" (ВСК, оператор контейнерного терминала в порту Восточном) увеличило перевалку контейнеров на 27% - до 370 992 TEU (эквивалент 20-футового контейнера). По словам генерального директора ООО "ВСК" Джона СКУРТИСА, в 2007 г. компания достигла максимально высокого грузооборота за всю историю существования контейнерной перевалки на территории Восточного порта. 1,8% к показателям 2006 г. добавило и ООО "Восточно-Уральский терминал", специализирующееся на перевалке минеральных удобрений, - 862,2 тыс. тонн.

Порт Ванино недобрал экспорта

ОАО "Порт Ванино" (Хабаровский край) в 2007 г. увеличило перевалку грузов на 0,8% - до 6 млн 478,4 тыс. тонн. При этом перевалка грузов на экспорт снизилась на 6,6%, до 3 млн 131,8 тыс. тонн.

В структуре экспортных грузов основные объемы приходятся на лес - 1 млн 796,4 тыс. тонн (падение в сравнении с 2006 г. на 6%), уголь - 581,5 тыс. тонн (рост на 17,9%), цветные металлы - 542,6 тыс. тонн (падение на 16,5%) и черные металлы - 150,4 тыс. тонн (рост на 0,7%).

Объем импортных грузов вырос на 33,9%, до 1 млн 109 тыс. тонн. В том числе переработано 1 млн 045,8 тыс. тонн глинозема (рост на 30,6%). Объемы каботажных перевозок выросли на 1,3% - до 372,2 тыс. тонн грузов.

В целом стивидоры порта Ванино перегрузили 9 млн 904,6 тыс. тонн грузов (+4,3% к 2006 г.).

Из других компаний отметим уверенную поступь порта Посьет, увеличившего грузооборот в 2007 г. сразу на 21,6%, до 1 млн 734,8 тыс. тонн. Росту показателей способствовал высокий спрос на российские угли в АТР. А вот ОАО "Холмский морской торговый порт" снизил показатели на 3,3%, до 2 млн 096,9 тыс. тонн.