Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
НК "Альянс" и West Siberian Resources объявили о намерениях по слиянию
ОАО "Группа Альянс" и West Siberian Resources Ltd. (WSR) подписали 15 января в Стокгольме протокол о намерениях, предусматривающий слияние ОАО "Нефтяная компания "Альянс" и WSR. Результатом слияния станет образование вертикально- интегрированной компании, сбалансированной по добыче и переработке нефти и реализации нефтепродуктов.
Согласно протоколу, WSR приобретает 100% акций НК "Альянс", оплачивая их своими акциями новой эмиссии. Таким образом, акционеры НК "Альянс" становятся владельцами 60% WSR. Президент "Группы Альянс" Муса БАЖАЕВ подчеркнул: "Мы удовлетворены открывающейся перспективой объединения. Уверен, что сочетание сильных сторон наших компаний создает новые существенные возможности для их роста. Для "Альянса" объединение означает надежность поставок нефтяного сырья на Хабаровский НПЗ и обеспечение условий дальнейшего наращивания выпуска нефтепродуктов высокого качества. Одновременно мы достигаем цели превращения НК в публичную компанию. Управленческие команды "Альянса" и WSR удачно дополняют друг друга, и тем самым новая группа получает очень сильный менеджмент с огромным опытом во всех сегментах нефтяной отрасли, что позволит обеим компаниям воспользоваться благоприятной экономической ситуацией и растущим потребительским спросом на нашу продукцию".
Суммарные доказанные и вероятные запасы объединенной компании, оцененные по методике SPE (Общества инженеров-нефтяников США), составят 59,5 млн тонн (430 млн баррелей). Объединенная компания будет обладать существенным потенциалом прироста запасов и добычи. К 2011 г. - моменту завершения генеральной реконструкции Хабаровского НПЗ - ее добыча может превысить 4 млн тонн нефти в год, при планируемом объеме переработки нефти до 4,5 млн тонн. Капитализация объединенной компании оценивается примерно в $2,5 млрд.
ДосьеWest Siberian Resources Ltd. - независимая нефтяная компания, зарегистрированная на Бермудах, учреждена в 1998 г., с 1999 года действует на территории России. У WSR свыше 29 тыс. акционеров, в число которых входит испано-аргентинская нефтяная компания Repsol YPF. ОАО НК "Альянс" учреждено в 2001 г. "Группой Альянс". Является одним из лидеров рынка нефтепродуктов Дальнего Востока России (с рыночной долей порядка 33%). Компания контролирует в том числе Хабаровский НПЗ установленной мощностью 4,35 млн тонн в год. Объем переработки нефти в 2007 г. - 3,235 млн тонн, развитые сети оптовой и розничной торговли (24 нефтебазы, 255 АЗС) в Хабаровском крае, Амурской и Еврейской автономной областях и Приморье, а также нефтепродуктовый морской терминал во Владивостоке перевалочной мощностью свыше 1 млн тонн в год. Компания осуществляет генеральную реконструкцию Хабаровского НПЗ стоимостью более 26 млрд руб.
Отметим, что 22 ноября 2007 г. Федеральная служба по финансам и рынкам зарегистрировала второй выпуск и проспект облигаций ОАО "НК "Альянс", размещаемых по открытой подписке. Всего выпущено 7 млн облигаций номиналом 1 тыс. руб. Организатором и андеррайтером выпуска облигаций выступает ОАО "Банк ВТБ". Целью размещения облигаций является привлечение дополнительных финансовых ресурсов для развития компании, в том числе для осуществления программ модернизации дочерних предприятий и приобретения нефтедобывающих активов.
Новости тематики
- Спасательные силы ТОФ приведены в повышенную готовность в связи c циклоном в Приморье
- ПГК наращивает погрузку лесных и зерновых грузов с Дальнего Востока
- Продолжается регистрация торговых марок в конкурсе "Торговая марка года-2017
- Железнодорожники и портовики Дальнего Востока обсудили пути повышения эффективности работы в условиях увеличения объемов экспортных грузов
- Продолжается регистрация в конкурсе "Торговая марка года-2017 Дальний Восток"
- Американский художник нарисовал комикс о тигре Упорном
- На Сахалине продолжают очищать ДВЖД от снега от Корсакова до поселка Ноглики
- Куда отправиться во Владивостоке в дни новогодних каникул
- Объявлен старт регистрации в интернет-конкурсе "Торговая марка года-2017"
- ПГК выиграла тендер в Забайкалье на перевозку бензина
Новости раздела
- В зону отдыха на острове Завьялова инвестор готов вложить 250 млн рублей
- Банковский исход
- На Сахалин прилетели 394 "бурёнки" из Дании
- На Камчатке готовятся к строительству ледового дворца
- Под жарким брендом
- Во Владивостоке началась сборка павильона Магаданской области "Золотое сердце России"
- В Якутии запустят "мамонтовые" электронные торги к началу ВЭФ
- Дальневосточное кольцо России во Владивостоке поставили под сомнение
- На восточном побережье Камчатки рекордный объем добытого лосося вырос в 14 раз
- На Камчатке свежезасоленая икра пошла в продажу по цене 2200 рублей за килограмм
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Любую проверку бизнеса приказано заканчивать штрафами
- В августе россиянам мало не покажется
- Застройщики нацелились на очередной сквер в центре Владивостока
- В России введут новый налог для граждан
- В Находке назрел очередной портовый передел
- Рыбаки Приморья выловили более 15 тысяч тонн крабов
- На Камчатке свежезасоленая икра пошла в продажу по цене 2200 рублей за килограмм
- Проблема - во Владивостоке не осталось супермаркетов для богатых
- На восточном побережье Камчатки рекордный объем добытого лосося вырос в 14 раз
- Что теперь будет с рублем?