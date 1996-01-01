НК "Альянс" и West Siberian Resources объявили о намерениях по слиянию

ОАО "Группа Альянс" и West Siberian Resources Ltd. (WSR) подписали 15 января в Стокгольме протокол о намерениях, предусматривающий слияние ОАО "Нефтяная компания "Альянс" и WSR. Результатом слияния станет образование вертикально- интегрированной компании, сбалансированной по добыче и переработке нефти и реализации нефтепродуктов.

Согласно протоколу, WSR приобретает 100% акций НК "Альянс", оплачивая их своими акциями новой эмиссии. Таким образом, акционеры НК "Альянс" становятся владельцами 60% WSR. Президент "Группы Альянс" Муса БАЖАЕВ подчеркнул: "Мы удовлетворены открывающейся перспективой объединения. Уверен, что сочетание сильных сторон наших компаний создает новые существенные возможности для их роста. Для "Альянса" объединение означает надежность поставок нефтяного сырья на Хабаровский НПЗ и обеспечение условий дальнейшего наращивания выпуска нефтепродуктов высокого качества. Одновременно мы достигаем цели превращения НК в публичную компанию. Управленческие команды "Альянса" и WSR удачно дополняют друг друга, и тем самым новая группа получает очень сильный менеджмент с огромным опытом во всех сегментах нефтяной отрасли, что позволит обеим компаниям воспользоваться благоприятной экономической ситуацией и растущим потребительским спросом на нашу продукцию".

Суммарные доказанные и вероятные запасы объединенной компании, оцененные по методике SPE (Общества инженеров-нефтяников США), составят 59,5 млн тонн (430 млн баррелей). Объединенная компания будет обладать существенным потенциалом прироста запасов и добычи. К 2011 г. - моменту завершения генеральной реконструкции Хабаровского НПЗ - ее добыча может превысить 4 млн тонн нефти в год, при планируемом объеме переработки нефти до 4,5 млн тонн. Капитализация объединенной компании оценивается примерно в $2,5 млрд.

Досье West Siberian Resources Ltd. - независимая нефтяная компания, зарегистрированная на Бермудах, учреждена в 1998 г., с 1999 года действует на территории России. У WSR свыше 29 тыс. акционеров, в число которых входит испано-аргентинская нефтяная компания Repsol YPF. ОАО НК "Альянс" учреждено в 2001 г. "Группой Альянс". Является одним из лидеров рынка нефтепродуктов Дальнего Востока России (с рыночной долей порядка 33%). Компания контролирует в том числе Хабаровский НПЗ установленной мощностью 4,35 млн тонн в год. Объем переработки нефти в 2007 г. - 3,235 млн тонн, развитые сети оптовой и розничной торговли (24 нефтебазы, 255 АЗС) в Хабаровском крае, Амурской и Еврейской автономной областях и Приморье, а также нефтепродуктовый морской терминал во Владивостоке перевалочной мощностью свыше 1 млн тонн в год. Компания осуществляет генеральную реконструкцию Хабаровского НПЗ стоимостью более 26 млрд руб.

Отметим, что 22 ноября 2007 г. Федеральная служба по финансам и рынкам зарегистрировала второй выпуск и проспект облигаций ОАО "НК "Альянс", размещаемых по открытой подписке. Всего выпущено 7 млн облигаций номиналом 1 тыс. руб. Организатором и андеррайтером выпуска облигаций выступает ОАО "Банк ВТБ". Целью размещения облигаций является привлечение дополнительных финансовых ресурсов для развития компании, в том числе для осуществления программ модернизации дочерних предприятий и приобретения нефтедобывающих активов.