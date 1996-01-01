Гендиректор ВМТП Вячеслав Перцев: Прошлый год был для нас насыщен событиями

Генеральный директор ОАО "Владивостокский морской торговый порт" Вячеслав ПЕРЦЕВ считает, что в 2007 г. его компании удалось выполнить практически все, что было намечено, и избежать каких бы то ни было серьезных неожиданностей и потрясений.

- Вячеслав Михайлович, каковы главные события, которые прошедший год принес вашему предприятию?

- Год 110-летнего юбилея порта ознаменован очень символичным событием - Владивостокский морской торговый порт и Дальневосточное морское пароходство вновь объединились. Объединились, чтобы уже вместе предложить нашим клиентам еще более эффективные решения по доставке их грузов. Более тесная интеграция порта в логистические цепочки Транспортной группы FESCO, согласование стратегий и инвестиционных программ дадут толчок к развитию бизнеса как нашего партнера на Дальнем Востоке, так и самого порта. Руководство Транспортной группы FESCO четко представляет перспективы развития ВМТП. И в этом отношении наши точки зрения в большинстве случаев совпадают, поскольку утвержденная нами "Стратегия развития ОАО "ВМТП" до 2015 г." получила одобрение наших партнеров.

- C какими результатами порт окончил прошедший год?

- 2007 г. был для нас достаточно напряженным и потребовал значительных усилий всех участников технологического процесса, активных целенаправленных действий управленцев для сохранения устойчивости предприятия. Благодаря этому нам удалось выполнить практически все, что мы наметили, и избежать каких бы то ни было потрясений.

В 2007 г. ВМТП перевыполнил годовой план грузопереработки, составивший 4,9 млн тонн, что превысило показатель 2006 г. на 20%. Таким образом, отрицательная динамика объемов экспортных металлов, которая сложилась в последние годы, если не в полном объеме, но нивелирована привлечением высокодоходных грузов.

В целом, удельный вес экспортного направления грузопереработки, который всегда превышал 70% общего объема, а в прошлом году составил 49%, упал еще до 39%. В составе экспортной грузопереработки 2007 г. треть занимали черные металлы. Объемы переработки целлюлозы и металлолома значительных изменений не претерпели и составили в объеме экспорта 20% и 23% соответственно. В 2007 г. было принято принципиальное решение об отказе в переработке круглого леса на экспорт ввиду реализации проекта реконструкции 14-15 причалов и невозможности его эффективной работы на других причалах порта из-за отсутствия тыловых площадей для его хранения.

Что касается импорта, то объем таких грузов постоянно растет, и их доля в общем объеме грузопереработки в 2007 г. увеличилась по сравнению с 2006 г. с 29% до 37%. Продолжается работа по перевалке импортных автомобилей и строительной техники, ставших уже традиционным грузопотоком. За 12 месяцев переработано 263 тыс. единиц автотехники, что на 5% выше показателей предыдущего года. Ввод в июле в эксплуатацию многоуровневой стоянки автотранспорта, становление новой стивидорной компании ООО "Владивостокский автомобильный терминал" на 3-4 причалах позволит перевести работу по привлечению в порт новых автомобилей японского и корейского производства на более высокий уровень.

В 2007 г. ВМТП продолжил выполнять функцию основного пункта перевалки грузов для снабжения отдаленных северных территорий Дальнего Востока России. Так, в каботажном направлении за 12 месяцев портом переработан 1 млн тонн грузов (в основном это грузы в контейнерах) и составила 24% в общем объеме грузопереработки.

Глобальный процесс контейнеризации грузов не мог не сказаться на объемах переработки грузов в контейнерах. В прошлом году через причалы порта перевалено 223 496 TEU. Это превышает показатели 2006 г. почти на 40%. На 2008 г. мы запланировали 251 тыс. TEU.

- За счет чего планируется достичь такого показателя?

- В соответствии со стратегическими планами развития производственного потенциала порта в текущем году мы расширим свои ресурсные возможности. В конце первого полугодия планируем ввести в эксплуатацию первую очередь нового специализированного комплекса по переработке контейнеров на базе 14-15 причалов (15-й причал). Реализация данного проекта является основной инвестиционной задачей в 2008 г.

Также в наши планы входит завершение реконструкции 3-4 причалов: в 2008 г. мы должны провести монтаж лифта в здании многоуровневой стоянки автотранспорта, завершить энергоснабжение причалов, то есть сделать все необходимое для работы специализированного автомобильного терминала. Кроме того, продолжим программу обновления кранового хозяйства и перегрузочного оборудования. Уже сегодня ведем переговоры по закупке двух 100-тонных кранов "Готтвальд", планируем приобрести два к/п "Комацу" и два 37-тонных автопогрузчика.

- Как вы прокомментируете распространенное на днях в средствах массовой информации сообщение о "попытке рейдерского захвата", в котором говорится, что ОАО "ВМТП" незаконно расторгло договоры аренды имущества с ООО "ВКС", являвшегося оператором 14-15 причалов?

- Договор аренды имущества ОАО "ВМТП", ранее заключенный с ООО "ВКС", действительно прекращен, но в соответствии с требованиями гражданского законодательства - по соглашению сторон. Все обвинения в совершении действий, именуемых в упомянутых публикациях "попыткой рейдерского захвата", лишены оснований, так как решения принимаются по имуществу, принадлежащему ОАО ВМТП, либо взятому ВМТП в долгосрочную аренду у "Росморпорта".

Хочу пояснить, что ВМТП постоянно ведет работу по повышению экономической эффективности стивидорных операций, оптимизации взаимоотношений со стивидорными компаниями, действующими на территории порта. Так в декабре 2006 года ресурсы трех компаний ЗАО "Портэкус Ко. ЛТД.", ЗАО "1 район ВМТП" и ООО "УПЭК" были объединены. На их месте сегодня работает одна стивидорная компания ООО "УПЭК", что позволило снизить издержки, повысить эффективность производства и уровень управления, качество оказываемых клиентам услуг. Это видно по показателям работы порта в 2007 г.

В продолжение этой политики, а также в рамках реализации инвестиционного проекта по модернизации 14-15 причала (в который, повторюсь, только в текущем году мы вкладываем более $10 млн) в ноябре 2007 г. было принято решение о прекращении договорных взаимоотношений в части аренды имущества и субаренды причалов с ООО "ВКС". Данное решение является решением собственника имущества - ВМТП, и принято исходя из планов дальнейшего развития нашей компании. При этом расторжение договоров было осуществлено, повторяю, в полном соответствии с действующим законодательством.