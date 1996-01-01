Безнадежную "дебиторку" прописали в базу по НДС

Дебиторскую задолженность, образовавшуюся до 2006 г. и не погашенную по состоянию на 1 января 2008 г., фирме придется включить в базу по НДС в первом квартале будущего года даже в том случае, если долг признан безнадежным к взысканию. Такой информацией поделился Минфин в письме от 19 ноября 2007 г. № 03-07-03/163. При этом, подчеркнули представители главного финансового ведомства, никаких исключений для безнадежной "дебиторки" законом не предусмотрено.