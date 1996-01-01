Энергетика Приморья получит 6 млрд

РАО "ЕЭС России" и администрация Приморского края подписали Соглашение о взаимодействии по развитию энергетической системы и обеспечению надежного энергоснабжения потребителей региона до 2012 г.

Соглашение было подписано в начале январе в Москве губернатором Приморского края Сергеем ДАРЬКИНЫМ и председателем правления РАО "ЕЭС России" Анатолием ЧУБАЙСОМ. Спустя неделю для презентации документа во Владивосток прибыл генеральный директор ОАО "РАО Энергетические системы Востока" Иван БЛАГОДЫРЬ.

Объем финансирования инвестиционных проектов в рамках реализации Соглашения составляет 6 млрд руб., которые поступят в энергетический комплекс Приморского края уже в текущем году. Источниками финансирования станут собственные и привлеченные средства компаний холдинга РАО "ЕЭС России", работающих на территории края, плата за технологическое присоединение к электрическим сетям для сетевых компаний, амортизация и заемные средства, средства федерального и регионального бюджетов, а также ФЦП "Развитие г. Владивостока как центра международного сотрудничества в АТР" и "Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Забайкалья на период до 2013 г.".

По прогнозу энергетиков, на период до 2010 г. темпы роста энергопотребления в целом по региональной энергосистеме прогнозируются на уровне 4,1% ежегодно. В южной энергозоне, где расположен Владивосток, крупные промышленные объекты и объекты портовой инфраструктуры, этот показатель может превысить 5%.

В соответствии с подписанным документом администрация Приморского края в рамках своих полномочий берет на себя обязательство при ежегодном регулировании тарифов на производство и передачу электрической и тепловой энергии для компаний, участвующих в реализации проектов по развитию энергосистемы региона, учитывать включения источников финансирования согласованных инвестиционных проектов и поэтапное снижение перекрестного субсидирования.

Также региональными властями будет обеспечено рассмотрение и утверждение экономически обоснованных размеров платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, расположенным на территории края, как источника финансирования инвестиционных проектов по строительству электросетевых объектов.