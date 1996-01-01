Во Владивостоке со стихийными автопарковками будет бороться спецпатруль

Во Владивостоке по стихийным автопарковкам нанесут удар. Как сообщил первый заместитель начальника Главного управления МЧС по Приморскому краю Сергей ГОНИН, скопления машин возле многоэтажек угрожают безопасности людей, затрудняя проезд пожарных автомобилей, машин скорой помощи.

"Конечно, это удобно - утром встал, завел машину, поехал, но нужно думать и о безопасности людей", - подчеркнул он.

В ближайшее время во Владивостоке, как планируется, приступит к работе оперативная группа по борьбе с незаконными ночными автопарковками. В ее состав войдут представители Госпожнадзора, милиции, городской администрации. Также в составе группы будут работать эвакуаторы.

Как передает РИА PrimaMedia, жители Владивостока также страдают от незаконных парковок. В УВД Владивостока в 2007 г. поступило более 900 писем, одними из основных были жалобы на стихийные автопарковки на придомовых территориях.