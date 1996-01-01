Отпускные теперь будут платить по новым правилам

Положение об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденное постановлением Правительства РФ от 24.12.07 № 922, изменило правила расчета среднего заработка - для всех выплат работникам, кроме пособий по временной нетрудоспособности. В частности, для отпускных и компенсации за неиспользованный отпуск.

Как сообщает "Главбух", новое Положение прямо закрепляет, что при суммированном учете рабочего времени средний заработок для расчета отпускных и компенсации за неиспользованный отпуск нужно исчислять по общим правилам, без каких-либо особенностей. Положение № 213 предусматривало для этого случая специальный порядок, но полтора года назад Верховный суд РФ признал его недействующим (решение от 13.07.06 № ГКПИ06-637). Однако некоторые нюансы расчета средней зарплаты новое Положение все-таки изменило. Так, поменялся способ исчисления календарных дней в неполных месяцах - для отпусков, которые установлены в календарных днях. Если в расчетном периоде есть не полностью отработанные месяцы (однако сам принцип расчета остался прежним). Раньше их считали, умножая количество фактически отработанных сотрудником дней в неполном месяце (по календарю 5-дневной рабочей недели) на коэффициент 1,2. Теперь никакой коэффициент не используется. Нужно разделить 29,4 на общее количество календарных дней в "неполном" месяце и умножить на число календарных дней, которые сотрудник в этом месяце фактически отработал.