Селу нужны гастарбайтеры

В ближайшие годы сельское хозяйство Приморья не сможет обойтись без иностранных работников, считает Борис БУГАЕВ, возглавляющий территориальное управление Федеральной миграционной службы. Сегодня в этой отрасли занято около 15% иностранных граждан, привлекаемых в экономику края.

Сокращение численности трудоспособного населения привело к острому дефициту кадров в сельскохозяйственной отрасли. Если прибавить к этому, что Приморский край входит в зону рискованного земледелия, а зарплаты в аграрной отрасли продолжают оставаться низкими (а значит, малопривлекательными для местного населения), то вряд ли стоит удивляться, что сельхозпроизводители пытаются решить кадровую проблему за счет привлечения рабочей силы из-за рубежа. За 11 месяцев 2007 г. было оформлено 1069 разрешений на работу в сельском хозяйстве гражданам КНР, 3 разрешения - гражданам стран СНГ.

По словам Бориса Бугаева, сроки действия разрешений у многих работодателей уже истекли или истекают в начале 2008 г., и теперь они испытывают трудности с получением заключения о целесообразности привлечения иностранных работников в территориальном управлении службы занятости. В интересах развития отрасли г-н Бугаев предлагает построить работу таким образом, чтобы исключить административные барьеры, и выступает против квотирования приглашений на привлечение иностранных работников в сельское хозяйство.

На 1 декабря 2007 г. в сельском хозяйстве края официально было занято 3090 иностранных работников (большинство из них задействовано в растениеводстве). Реальные показатели с учетом незаконной миграции оценить трудно - без нарушений не обходится ни один сельскохозяйственный сезон. В августе прошлого года, в разгар уборочной кампании, сотрудники ФМС совместно с подразделениями Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю провели спецоперацию "Иностранец 2007". В ходе операции было проверено 1780 иностранных граждан, занятых на сельхозработах, выявлено более 200 нарушений миграционного законодательства, наложено штрафов на сумму 460 тыс. руб., 15 человек выдворено за пределы РФ.

Владимир РАГУЗИН, возглавляющий территориальное управление Россельхознадзора, обращает внимание и на такую проблему: на предприятиях, привлекающих иностранную рабочую силу, ежегодно фиксируются нарушения правил обращения с удобрениями и средствами защиты растений. Иностранные работники стараются использовать земли по максимуму в течение одного сезона, а там - хоть трава не расти. "Это приводит к загрязнению полей пестицидами, агрохимикатами и прочими отходами, - отмечает г-н Рагузин. - Вот почему необходимо ужесточить контроль за деятельностью всех сельхозпредприятий, привлекающих иностранную рабочую силу. Мы неоднократно предлагали создать межведомственную комиссию по приемке земель, использованных иностранными работниками для выращивания сельхозпродукции, но этот вопрос до сих пор не решен".