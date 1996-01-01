Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Работы больше, кадров меньше
Ушедший 2007 г. не принес на региональный рынок труда революционных перемен, только усилив тенденции предыдущих лет. Это касается и оттока кадров, и дефицита квалифицированных специалистов, и роста заработных плат. Однако, по словам рекрутеров, грядущие большие перспективы развития региона уже начали давать о себе знать. И это сразу нашло свое отражение на кадровом рынке.
Надежды ближайших лет возлагаются на предполагаемый саммит АТЭС, поэтому основные подвижки на кадровом рынке связаны с отраслями, которые будут задействованы при подготовке к этому мероприятию. Как и следовало ожидать, первой оживилась строительная отрасль. По словам Марины ТИМОШЕНКО, директора по рекрутменту агентства по подбору персонала "Карьера-Форум", в 2007 г. спрос на специалистов строительной отрасли увеличился в несколько раз.
Благодаря нацпроекту, понемногу оживает и сельское хозяйство. Так, в агентстве "Карьера-Форум" в ушедшем году было закрыто сразу несколько вакансий на директорские позиции в сельхозпредприятиях. Раньше заявок на таких специалистов просто не было.
Однако наибольшей популярностью у работодателей по-прежнему пользовались продажники. Ведущий консультант КА "Успех" Наталья ЕЛОВАЯ говорит, что самыми востребованными специалистами по частоте размещения заказов были специалисты по продажам и бухгалтеры. Марина Тимошенко также отмечает, что продажники были востребованы всегда. Однако при этом замечает, что в ушедшем году их стало сложнее искать. "Количество толковых и перспективных кандидатов ограничено. В прошлом году мы столкнулись с ситуацией, когда на позиции менеджеров по продажам выбирать было не из кого",- отмечает она.
Активно искали специалистов в сфере продаж и в Хабаровске. По словам Валерии ШЕВЕЛЕВОЙ, директора компании "АНКОР Хабаровск", спрос на специалистов по продажам продолжает занимать лидирующие позиции (40% от общего числа запросов). Причем такие позиции были во всех секторах рынка: FMCG, B2B, Banking, Pharma, IT/Telecom и др.
Если говорить о нехватке специалистов на рынке труда, то к дефицитным профессиям рекрутеры относят маркетологов, специалистов по ВЭД, менеджеров-технологов, инженеров, журналистов.
Дефицит кадров в свою очередь приводит к тому, что, во-первых, работодатели стараются всевозможными способами удерживать персонал, во-вторых, руководители компаний все более лояльно относятся к молодым специалистам.
Что касается заработных плат, то, по словам рекрутеров, в 2007 г. они снова подросли. Самыми высокооплачиваемыми признаны директора филиалов финансовых и банковских структур, крупных российских торговых и производственных компаний. В зависимости от величины компании, на этих позициях работодатели предлагают от 100 до 150 тыс. руб. А так как руководители высшего звена сегодня в особом дефиците, то для них устанавливают дополнительные оклады, вводят опционы и всевозможные бонусы. Так что конечная сумма дохода может превышать заявленную на собеседовании.
Причем, как отмечает Марина Тимошенко, если раньше примером для подражания были иностранные компании (именно они предлагали самые высокие на рынке труда зарплаты), то сегодня с ними вполне могут соревноваться местные холдинги, так как более гибки в распределении своих финансов. "Отдельные компании с иностранными инвестициями в конце года стали неконкурентоспособны на рынке труда потому, что их зарплаты привязаны к бюджетам, соответственно, неизменны в течение года. К концу года их условия уже стали просто неинтересны кандидатам, в отличие от тех компаний, которые могут оперативно реагировать на изменения рынка".
Достигла своего пика и тенденция несоответствия заработных плат производительности труда. Местные рекрутеры отмечают, что компании, приходящие на наш рынок из центральных городов, констатируют завышенный уровень зарплатных ожиданий кандидатов, не подкрепленный уровнем профессиональной квалификации.
Что касается самого рекрутингового бизнеса, то он в 2007 г. развивался более чем активно. Сегодня все участники рынка констатируют, что бизнес сегодня растет не столько количественно, сколько качественно. К этому местных рекрутеров подталкивает все возрастающая конкуренция со стороны российских и международных кадровых сетей.
Новости тематики
- Спасательные силы ТОФ приведены в повышенную готовность в связи c циклоном в Приморье
- ПГК наращивает погрузку лесных и зерновых грузов с Дальнего Востока
- Продолжается регистрация торговых марок в конкурсе "Торговая марка года-2017
- Железнодорожники и портовики Дальнего Востока обсудили пути повышения эффективности работы в условиях увеличения объемов экспортных грузов
- Продолжается регистрация в конкурсе "Торговая марка года-2017 Дальний Восток"
- Американский художник нарисовал комикс о тигре Упорном
- На Сахалине продолжают очищать ДВЖД от снега от Корсакова до поселка Ноглики
- Куда отправиться во Владивостоке в дни новогодних каникул
- Объявлен старт регистрации в интернет-конкурсе "Торговая марка года-2017"
- ПГК выиграла тендер в Забайкалье на перевозку бензина
Новости раздела
- Резидент СПВ построил на Камчатке мусороперерабатывающий комплекс
- Законопроект о любительской рыбалке сегодня готов на 90%
- В Якутии бизнес по добыче и продаже бивней мамонта выведут из тени
- На площадке Амурского ГПЗ установлен один из крупнейших кранов в мире
- В Корее решается вопрос, который напрямую затронет Приморье
- От дешевого топлива держитесь подальше
- Инвестиции и инновации стали ключевыми темами Российско-Корейского бизнес-форума
- В Якутске открыли Международную конференцию "Города и люди"
- Придется соображать на троих
- "Пингвин" свяжет Вакканай и Корсаков в конце июля
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Выпускникам Дальнего Востока дают задания по ЕГЭ, которые практически невозможно выполнить
- Бизнес заставят избавляться от пенсионеров, сердечников, метеозависимых и так далее
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- Холодное лето 2018-го: на свободу выйдут 100 000 заключенных
- В правилах размещения банковских вкладов произошли существенные изменения
- "Люди кипели от возмущения"
- Приморская недвижимость резко подешевела
- 1000 рублей к пенсии в 2019 году прибавят далеко не всем
- Приморье накроет волна протестных митингов