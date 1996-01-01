Работы больше, кадров меньше

Ушедший 2007 г. не принес на региональный рынок труда революционных перемен, только усилив тенденции предыдущих лет. Это касается и оттока кадров, и дефицита квалифицированных специалистов, и роста заработных плат. Однако, по словам рекрутеров, грядущие большие перспективы развития региона уже начали давать о себе знать. И это сразу нашло свое отражение на кадровом рынке.

Надежды ближайших лет возлагаются на предполагаемый саммит АТЭС, поэтому основные подвижки на кадровом рынке связаны с отраслями, которые будут задействованы при подготовке к этому мероприятию. Как и следовало ожидать, первой оживилась строительная отрасль. По словам Марины ТИМОШЕНКО, директора по рекрутменту агентства по подбору персонала "Карьера-Форум", в 2007 г. спрос на специалистов строительной отрасли увеличился в несколько раз.

Благодаря нацпроекту, понемногу оживает и сельское хозяйство. Так, в агентстве "Карьера-Форум" в ушедшем году было закрыто сразу несколько вакансий на директорские позиции в сельхозпредприятиях. Раньше заявок на таких специалистов просто не было.

Однако наибольшей популярностью у работодателей по-прежнему пользовались продажники. Ведущий консультант КА "Успех" Наталья ЕЛОВАЯ говорит, что самыми востребованными специалистами по частоте размещения заказов были специалисты по продажам и бухгалтеры. Марина Тимошенко также отмечает, что продажники были востребованы всегда. Однако при этом замечает, что в ушедшем году их стало сложнее искать. "Количество толковых и перспективных кандидатов ограничено. В прошлом году мы столкнулись с ситуацией, когда на позиции менеджеров по продажам выбирать было не из кого",- отмечает она.

Активно искали специалистов в сфере продаж и в Хабаровске. По словам Валерии ШЕВЕЛЕВОЙ, директора компании "АНКОР Хабаровск", спрос на специалистов по продажам продолжает занимать лидирующие позиции (40% от общего числа запросов). Причем такие позиции были во всех секторах рынка: FMCG, B2B, Banking, Pharma, IT/Telecom и др.

Если говорить о нехватке специалистов на рынке труда, то к дефицитным профессиям рекрутеры относят маркетологов, специалистов по ВЭД, менеджеров-технологов, инженеров, журналистов.

Дефицит кадров в свою очередь приводит к тому, что, во-первых, работодатели стараются всевозможными способами удерживать персонал, во-вторых, руководители компаний все более лояльно относятся к молодым специалистам.

Что касается заработных плат, то, по словам рекрутеров, в 2007 г. они снова подросли. Самыми высокооплачиваемыми признаны директора филиалов финансовых и банковских структур, крупных российских торговых и производственных компаний. В зависимости от величины компании, на этих позициях работодатели предлагают от 100 до 150 тыс. руб. А так как руководители высшего звена сегодня в особом дефиците, то для них устанавливают дополнительные оклады, вводят опционы и всевозможные бонусы. Так что конечная сумма дохода может превышать заявленную на собеседовании.

Причем, как отмечает Марина Тимошенко, если раньше примером для подражания были иностранные компании (именно они предлагали самые высокие на рынке труда зарплаты), то сегодня с ними вполне могут соревноваться местные холдинги, так как более гибки в распределении своих финансов. "Отдельные компании с иностранными инвестициями в конце года стали неконкурентоспособны на рынке труда потому, что их зарплаты привязаны к бюджетам, соответственно, неизменны в течение года. К концу года их условия уже стали просто неинтересны кандидатам, в отличие от тех компаний, которые могут оперативно реагировать на изменения рынка".

Достигла своего пика и тенденция несоответствия заработных плат производительности труда. Местные рекрутеры отмечают, что компании, приходящие на наш рынок из центральных городов, констатируют завышенный уровень зарплатных ожиданий кандидатов, не подкрепленный уровнем профессиональной квалификации.

Что касается самого рекрутингового бизнеса, то он в 2007 г. развивался более чем активно. Сегодня все участники рынка констатируют, что бизнес сегодня растет не столько количественно, сколько качественно. К этому местных рекрутеров подталкивает все возрастающая конкуренция со стороны российских и международных кадровых сетей.