Без науки и сеть не поможет

Рыбопромышленники региона могли бы добывать рыбу и морепродукты в гораздо больших объемах, если бы российское законодательство учитывало мнение науки в отношении приловов.

В последние десятилетия основой стратегии рационального использования морских биоресурсов в большинстве развитых стран, включая Россию, является определение общего допустимого улова для каждого объекта промысла. Сейчас эту концепцию взяли на вооружение практически все лидеры мирового рыболовства. ТИНРО-Центр уже 15 лет развивает перспективное научное направление изучения морских биоресурсов, которое к настоящему времени привело к пониманию необходимости корректировки стратегии рациональной эксплуатации биоресурсов, основанной на оценках ОДУ отдельных промысловых видов.

Сырьевая база рыболовства определяется суммой всех единиц запасов, эксплуатируемых и потенциально пригодных к использованию человеком гидробионтов. Динамика сырьевой базы в этом понимании отражается для нужд практического рыболовства динамикой общих допустимых уловов (ОДУ) различных объектов промысла.

Распределение промысловых нагрузок на отдельные виды биоресурсов крайне неравномерно. К концу 1990-х гг. величина вылова некоторых ценных в коммерческом отношении объектов (минтай, сельдь, белокорый палтус, морские окуни, шельфовые виды крабов, гребенчатая креветка, трубачи и др.) приблизилась к объемам их ОДУ, а в некоторых случаях даже превысила их. В то же время ресурсы многих других видов (сайра, треска, навага, мойва, камбалы, макрурусы, кальмары, глубоководные крабы, морские млекопитающие) недолавливались.

Неравномерность промысловых нагрузок имеет два важных аспекта. Во-первых, недоиспользуемые виды образуют резерв сырьевой базы рыболовства, который в пределах ОДУ без ущерба для природы может использоваться потребителем. Во-вторых, интенсивно эксплуатируемые популяции под воздействием промысла могут изменить соотношение видов в дальневосточных морях.

Поясним одним примером. По оценке специалистов ТИНРО-Центра, морские млекопитающие потребляют не меньше минтая, чем его вылавливается в дальневосточных морях России. За последние 8-10 лет вылов охотоморских популяций минтая понизился более чем в четыре раза. Численность же морских млекопитающих, включая китообразных, в Охотском море неуклонно увеличивалась и увеличивается сейчас, в том числе и из-за отсутствия их развитого промысла. Таким образом, на фоне снижения численности минтая пресс хищников на него год от года растет. С точки зрения сохранения устойчивости структуры экосистем дальневосточных морей, это может быть аргументом в пользу роста промысла млекопитающих и возобновления цивилизованного китобойного промысла, так как такой промысел снимет часть нагрузки с находящихся в депрессии популяций минтая.

К сожалению, мировая наука не имеет сегодня детально разработанных методов определения ЭДУ - экосистемного допустимого улова. Но именно разработка подходов к экосистемному управлению запасами и есть первый из реальных резервов морского рыболовства. Он позволяет обосновать включение в потребление человеком недоиспользуемых по различным причинам ресурсов океана. По оценкам специалистов ТИНРО-Центра, в первую очередь это могут быть не образующие плотных скоплений пелагические, а также мезопелагические рыбы, кальмары, мелкие креветки, криль, моллюски и иглокожие, бентосные виды больших глубин, глубоководные рыбы, морские млекопитающие, причем не только тюлени, но и киты.

Разговор о многовидовых промыслах приводит ко второму важному резерву, который есть сегодня в морском рыболовстве. Это приловы. Дело в том, что на практике в силу ряда причин, и в первую очередь в силу существующих орудий и способов лова, по-настоящему специализированные промыслы - большая редкость.

Проведенный анализ российских промыслов на тихоокеанском бассейне показал, что их всего четыре. Все другие являются, в лучшем случае, смешанными, а в большинстве случаев - многовидовыми. Возникает серьезное противоречие между многовидовым в реальности промыслом и системой прогнозирования запасов, правилами рыболовства, квотированием, сориентированными на одновидовой специализированный промысел. Из этого противоречия возникает так называемая проблема приловов. Оказавшиеся в составе улова сопутствующие виды, а иногда это ценные или даже запрещенные к вылову гидробионты, попадают обычно в так называемый неучтенный вылов, поскольку учесть их в составе смешанного или многовидового промысла особенно сложно.

Проблема прилова смыкается с проблемой выбросов, так как мелкоразмерные особи основного объекта промысла и сопутствующие ему в улове неценные виды гидробионтов часто выбрасываются за борт. Количественно объем неучтенного (и частично уничтоженного) прилова в мировом рыболовстве, по данным ФАО, оценивается в 30 млн тонн, а это почти треть ежегодного мирового вылова. Именно эти потери и неучтенные объемы вылова являются еще одним важным резервом развития морского рыболовства.