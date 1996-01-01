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Валентиновские пушники близки к банкротству

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

ООО "Зверосовхоз Валентиновский" находится на грани банкротства. Образованное в 2003 г. предприятие, учредителями которого является Преображенская база тралового флота и частные лица, с 2006 г. работает с убытками. В итоге на конец 2007 г. только долг по заработной плате составляет 1,5 млн руб. Основная задолженность - более 14 млн руб.

Руководство предприятия надеется, что совхозу помогут выжить краевые власти. В качестве причины убытков руководство пушного хозяйства называет падение цен на меховых аукционах, через которые "Валентиновский" реализует свою продукцию. Однако краевые власти считают, что причиной убытков служит не только падение цен, но и неграмотный менеджмент предприятия.

"Руководство не в полной мере пользуется государственной поддержкой, - считает директор департамента сельского хозяйства Николай БОРИСОВ. - Предприятие не воспользовалось лизинговыми программами. В то же время оно даже не пыталось решить вопрос с кормами. В крае очень много конфискованного мяса. Оно отлично подходит для кормов. Его стоимость - это стоимость доставки. Их коллеги - зверосовхоз "Тигровое" - уже давно кормят норку конфискованным мясом".

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