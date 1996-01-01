Евгений Амбросов сменил кресло. Номинально

Транспортная группа FESCO (создана на базе ОАО "Дальневосточное морское пароходство") вступила в новую фазу развития, перейдя к управлению активами Группы по видам бизнеса. Созданная в декабре 2007 г. управляющая компания Группы - ООО "Транспортная группа ФЕСКО" - приступила к работе.

Как сообщила пресс-служба "Транспортной группы ФЕСКО", президентом ООО "Транспортная Группа ФЕСКО" назначен Евгений АМБРОСОВ, до 10 января возглавлявший ДВМП.

Управление бизнесами будет осуществляться по дивизиональному принципу. Судовладение и оперирование флотом будет сконцентрировано в Морском дивизионе, который возглавит член правления вице-президент Управляющей компании Владимир КОРЧАНОВ. Координацию предприятий, вошедших в Железнодорожный дивизион, будет курировать член правления вице-президент Сергей ГУЩИН. Управление контейнерными линиями и логистикой будет сконцентрировано в Линейно-логистическом дивизионе, возглавляемом членом правления вице президентом Сергеем КОСТЯНОМ. Развитием терминальных проектов Группы FESCO займется Портовый дивизион.