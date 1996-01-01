ГОЭЛРО по-дальневосточному

Реформа энергетики на Дальнем Востоке завершится в 2008 г. После завершения реорганизации РАО "ЕЭС России" начнет свою деятельность холдинговая компания ОАО "РАО Энергетические системы Востока", контрольный пакет которого останется у государства. Официально функционировать "РАО Энергетические системы Востока" начнет с 1 июля.

В уставный капитал этой компании будут переданы принадлежащие РАО пакеты акций ОАО "Дальневосточная энергетическая компания"(ДЭК) и изолированных систем - "Магаданэнерго", "Камчатскэнерго", "Сахалинэнерго" и т.д. При этом ДЭК останется холдинговой компанией в системе РАО Востока, то есть единственным акционером двух крупных дочерних обществ - "Дальневосточная генкомпания" и "Дальневосточная распределительная сетевая компания" и более чем 25 мелких дочерних компаний. Сегодня доля РАО в ДЭКе превышает 50,5%, доля ОАО "СУЭК" немногим более 33%.

Мини-РАО по-дальневосточному

В соответствии с разделительным балансом РАО, помимо акций вышеперечисленных компаний, "РАО Энергетические системы Востока" будет, в частности, наделено активами и пассивами РАО по территориально-функциональному принципу, относящимися к деятельности энергокомпаний Дальнего Востока.

Структура уставного капитала "РАО Энергетические системы Востока" будет идентична существующей структуре уставного капитала РАО "ЕЭС России". Акции "РАО Энергетические системы Востока" будут распределены между всеми акционерами РАО, исходя из их доли в уставном капитале общества.

Генеральным директором "РАО Энергетические системы Востока" на внеочередном собрании РАО в октябре прошлого года был избран Иван БЛАГОДЫРЬ, ранее возглавлявший ОГК-3.

Для управления сетевым хозяйством на Дальнем Востоке создан филиал Федеральной сетевой компании (ФСК), а гидроэлектростанции (Зейская и Бурейская ГЭС) и все возобновляемые источники ("Колымаэнерго", ЗАО "Геотерм" и т. д.) переданы под управление "ГидроОГК".

Само РАО прекратит свое существование к 1 июля 2008 г. - путем присоединения "оболочки", оставшейся после выделения целевых компаний, к ФСК.

РАО "ЕЭС России" многие годы было центром управления энергетикой. Теперь энергокомпаниям придется самостоятельно решать возникающие проблемы и отстаивать свои интересы. Регулирование и надзор за отраслью на данном этапе по-прежнему будут осуществлять профильные госорганы - ФАС, ФСТ, Ростехнадзор, Росэнерго. На оптовом энергорынке также будет создано некоммерческое партнерство "Совет рынка", участие в котором будет обязательным для всех его субъектов.

Степень либерализации оптового рынка электроэнергии будет повышаться ежегодно, и с 2011 г. вся электроэнергия промышленным потребителям РФ будет продаваться по свободным ценам.

Сверхзадачи ДЭК

"Главным результатом первого года работы ДЭК я считаю именно создание холдинга и связей межрегиональности, - говорит генеральный директор ОАО "ДЭК" Виктор МЯСНИК. - Дальний Восток, все его края и области, жили в автономном режиме - каждый со своей энергосистемой. В течение года мы объединялись - и компания не просто выжила в условиях управления в межрегиональном масштабе, когда в каждой системе нет центра прямой ответственности за генерацию, нет центра прямой ответственности за сети, нет центра прямой ответственности за какие-то системные отключения, но даже получила прибыль. И главное, что удалось сделать в этих условиях, правда, еще не до конца, - формирование психологии межрегиональности, психологии смещения центра ответственности по видам деятельности. Создание центра ответственности за стратегические решения в энергетической отрасли - очень сложный и важный процесс, поэтому он должен происходить с участием представителей власти. Так, к примеру, в Приморье в 2007 г. создан комитет во главе с заместителем губернатора Юрием ЛИХОЙДА, в котором собирается вся информация о проблемных точках и вопросах краевой энергетики. Планируется, что в 2008 г. подобные комитеты или рабочие группы будут также созданы в Хабаровском крае, Амурской и Еврейской автономной областях".

По словам гендиректора ДЭК, сложнее всего дела на данном этапе обстоят в Приморье.

"Активные темпы развития промышленности и рост населения привели к тому, что сегодня по Приморскому краю нет резервов для покрытия максимума мощностей. Этой территории повезло меньше, чем Хабаровскому краю и Амурской области, где у нас находится центр генерации - Бурейская и Зейская ГЭС. Сегодня Приморье попало в число 16 кризисных регионов, для которых разрабатываются стратегические программы покрытия максимума потребления в ближайшие год-два. И эта проблема стоит, подчеркиваю, крайне остро: мы все видим, какими темпами развивается Приморье, и видим, как обстоят дела на таких же быстроразвивающихся территориях - это Москва, Санкт-Петербург, Тюмень, Екатеринбург. Но процесс строительства линий электропередач (например, 500 кВт) или строительство новой генерации, которая закладывается в Приморье, более длителен, чем хотелось бы".

Не менее важная задача - это увязывание интересов каждого региона в рамках одной межрегиональной компании.

"Для этого нам нужно сбалансировать топливную составляющую в каждом регионе с учетом развития каждого региона и топливно-энергетических балансов и ни в коем случае не допустить совпадения топливных балансов. Необходимость участия дешевой энергии - это гидрогенерация, энергия на газе, который мы сегодня проводим по Хабаровскому краю, и развитие угольной отрасли каждого края. Вот баланс, который должен остаться незыблемым. Если на начало 2006 г. уголь составлял 83% нашего потребления, газ - 5%, мазут и прочее - остальное, то на сегодняшний день уголь в балансе уже составляет 74%, газ поднялся до 15%, мазут и прочие - лишь доли этого потенциала. Именно поэтому у нас есть возможность формируя топливный баланс, учесть условия каждого региона", подчеркнул - В.Мясник.

Сложность заключается в том, что топливный баланс напрямую связан с налогооблагаемой базой регионов.

"К примеру, сегодня, регулируя загрузку ЛуТЭКа, мы влияем на налогооблагаемую базу Приморского края. В 2007 г. бюджет края недополучил из-за снижения оборотов ЛуТЭКа около 200 млн руб. Это большой сдвиг, который произошел в течение одного года, и на бюджете это, безусловно, скажется. Это уже баланс экономических и энергетических интересов, потому ЛуТЭК - более дорогостоящее предприятие, чем Бурейская ГЭС. Разница в тарифах - 30-40%. И загружать весь региональный потенциал Приморского края более дорогой электроэнергией, пусть и обеспечивая за этот счет хорошую налогооблагаемую базу, в этих условиях мы не можем. Таким образом, баланс топлива и баланс электроэнергии - это для нас задача номер два", - констатирует В.Мясник.