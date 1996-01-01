Налоговая амнистия в России провалилась. Как и ожидалось

С января граждане больше не смогут купить "индульгенцию" на случай возможных налоговых претензий. Объем платежей, поступивших от граждан за время акции, оказался минимальным - чуть более 611 млн руб. Таким образом, россияне легализовали около 4,7 млрд руб., сообщает "47 новостей".

Физические лица имели право "обелить" доходы, которые получили до 1 января 2006 года и с которых не заплатили налог. Для этого им необходимо было внести платеж в размере 13% от суммы, которую они желали "вывести из тени". Указывать источник происхождения средств не требовалось. Размер декларационного платежа не был ограничен. Амнистией могли воспользоваться физические лица, а также индивидуальные предприниматели. Права на прощение не имели только те граждане, которые уже осуждены за неуплату налогов.

Назвать акцию правительства удачной трудно. По сравнению с другими странами Россия смогла собрать минимум средств. Для сравнения, в Индии во время налоговой амнистии граждане сдали $2,5 млрд. В России же результаты больше напоминали издевку: так, жители республики Хакасия сдали налоговым органам 170 руб. Как свидетельствует статистика, половину средств в казну внесли москвичи.