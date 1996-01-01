В Хабаровском крае работодатели объединились в Союз

В конце декабря руководители 22 краевых организаций осуществили старую мечту хабаровских профсоюзов о создании единого легитимного объединения работодателей. Решения новорожденного Союза работодателей Хабаровского края теперь будут распространяться на всех краевых работодателей. Исключение составят лишь федеральные организации.

Вес новоиспеченной организации придает солидный статус членов ее правления. Так, председателем Союза на учредительном собрании избран гендиректор КнААПО Александр ПЕКАРШ, заместителем - начальник Дальспецстроя Юрий ХРИЗМАН. Всего же в состав правления вошли руководители 9 крупнейших предприятий края.

Досье Первое соглашение, регулирующее социально-трудовые и связанные с ними экономические отношения на территории Хабаровского края, заключено в 1990 году между крайсовпрофом ВЦСПС и крайисполкомом КПСС. С 1992 года ежегодное соглашение стало трехсторонним - помимо профсоюзов и правительства края его стали подписывать представители работодателей. В 2007 году сторону работодателей представляли уже пять организаций, в том числе Совет ректоров вузов края, Совет директоров сельскохозяйственных предприятий края, Совет по предпринимательству при губернаторе края.

"Благодаря изменениям в федеральном законодательстве с 2008 года подписывать трехсторонние соглашения со стороны работодателей имеет право только один легитимный орган, - сообщила ДДГ "ЗР" Елизавета ТЕЛУШКИНА, заместитель министра экономического развития и внешних связей Хабаровского края. - Именно поэтому и возникла необходимость собрать всех работодателей под одно крыло. В нашем крае такое объединение появилось одним из первых на Дальнем Востоке. Правительство края было заинтересовано в этом не менее самих объединяющихся работодателей".

Председатель Хабаровского крайпрофобъединения Валерий БОНДАРЕНКО не скрывает радости по этому поводу: "Мы давно добивались создания легитимного объединения работодателей. Без него все трехсторонние соглашения превращались в странный пакт о намерениях, ни к чему подписантов не обязывающий. Стороны, нарушающие соглашение, несли лишь моральную ответственность. Теперь все будет иначе!"

- Как никогда кстати оказались изменения в законодательстве, позволяющие регионам с апреля 2008 года самостоятельно устанавливать на своей территории уровень МРОТ, - поясняет Владимир Бондаренко. - Разумеется, сегодняшний российский МРОТ в размере 2300 руб. не устраивает ни профсоюзы, ни работников, ведь это всего 60% от прожиточного минимума в России. В этом году мы будем добиваться установления регионального МРОТ на уровне 100% от размера прожиточного минимума в крае, что составляет около 5500 руб. Такое решение как раз и полномочна принимать трехсторонняя комиссия. Правительство края демонстрирует понимание важности увеличения МРОТ. Теперь слово за Союзом работодателей!