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Смена караула в "Дальлеспроме"
43-летний уроженец Москвы, успешный менеджер Сергей ЛИХАРЕВ отныне будет управлять хабаровской компанией ОАО "Дальлеспром".
Как сообщили в пресс-службе компании, последние три года Сергей Лихарев возглавлял самарский авиастроительный завод "Авиакор", входящий в группу компаний "Базовый элемент". Кроме того, за плечами кандидата физико-математических наук, с отличием окончившего физфак МГУ, - работа на руководящих должностях в холдинге "Интеррос", Останкинском МПК, компании Golden Telecom.
По словам представителя акционеров компании Сергея КУЗЬМИНА, новый руководитель приглашен акционерами для реализации очередного этапа стратегии развития компании. В частности, будет построен комплекс глубокой переработки древесины, который включает завод по производству шпона и целлюлозный комбинат.
- Масштабные инвестиции акционеров в строительство комплекса лесопереработки, измеряемые миллиардами рублей, потребовали качественно нового уровня управления компанией. С этой целью акционеры привлекают сегодня в Хабаровск лучших управленцев России, - комментирует Кузьмин.
Назначение Лихарева для ОАО "Дальлеспром" уже не первое за последние месяцы кадровое усиление за счет топ-менеджеров российского уровня. В октябре к работе приступил первый заместитель гендиректора и директор по лесозаготовке Евгений БАТАЛОВ, возглавлявший до этого крупную лесозаготовительную компанию в Архангельске.
Прежний генеральный директор ОАО "Дальлеспром" Михаил ЖУРБА продолжит свою деятельность в ОАО "Группа "Илим" - крупнейшем международном альянсе в российской целлюлозно-бумажной промышленности.
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