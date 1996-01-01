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Артель "Амур" не сбавляет оборотов

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

О перевыполнении годовых планов по добыче драгметаллов сообщает ЗАО "Артель старателей "Амур", имеющее административный центр в Хабаровске. По информации пресс-службы компании, по золоту этот показатель составил 100,3%, по платине - 105,8%. Как уже сообщал ДДГ "ЗР", планы артели на 2007 г. по добыче золота составляли 4 тонны, платины - 3,5 тонны.

Положительных результатов, по словам пресс-аташе артели Дмитрия КАРПОВА, удалось добиться несмотря на трудоемкий процесс перебазирования к новым месторождениям золота двух ГОКов и наладке на них производственного цикла, а также несмотря на резкое увеличение себестоимости добычи платины из глубокозалегающих песков прииска "Кондер". При этом на прииске была построена новая шлихообогатительная фабрика. В 2008 г. старатели планируют увеличить объемы добычи золота за счет активизации работы на перспективных месторождениях Аяно-Майского и Охотского районов Хабаровского края.

Досье

Артель старателей "Амур" образована в 1968 г., в 1993 г. преобразована в ЗАО. Ведет добычу рудного и россыпного золота, россыпной платины. Текущий объем добычи золота составляет порядка 2,9 тонны в год, добычи платины - 3,7 тонны в год. Таким образом, "Амур" входит в десятку крупнейших золотодобывающих предприятий РФ, а по добыче платины занимает 2-е место.

В начале декабря 2007 г. аффилированное с ЗАО "Альянс-Пром" (входит в холдинг ОАО "Группа Альянс") ООО "ДФК" завершило сделку по покупке более 41% акций ЗАО "Артель старателей "Амур". Эти акции ранее контролировались "Объединенной золотой компанией". Таким образом, "Альянс-Пром" и дружественные ему компании консолидировали более 94% акций "Амура". Увеличение доли в одном из ведущих предприятий золотодобывающей отрасли России - очередной шаг "Альянса" в реализации стратегии диверсификации деятельности и последовательного роста в реальном секторе экономики Дальнего Востока.

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