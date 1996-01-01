ДЭК доработалась до прибыли

ОАО "Дальневосточная энергетическая компания" (ДЭК) по итогам 2007 г. получит около 300 млн руб. чистой прибыли, сообщил генеральный директор энергокомпании Виктор МЯСНИК.

"Я считаю, что хороший показатель - ведь это прибыль всего за год (операционную деятельность ДЭК начала 1 февраля 2007 г.) вновь созданной практически с нуля компании. Причем не просто компании, а холдинга, который появился путем нестандартного решения, я имею в виду объединение генерации, сетей и сбыта, в то время как по всей России энергетика выделялась из АО-энерго по видам бизнеса", - сказал В.Мясник.