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Манящая Поднебесная для Чубайса

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Председатель правления РАО "ЕЭС России" Анатолий ЧУБАЙС уйдет на пенсию с чувством выполненного долга: свободный рынок электроэнергии на территории от Калининграда до Могочи - его заслуга. Дальний Восток, как всегда, случай особый.

Конкуренцию между десятком генерирующих станций здесь создать нельзя: слишком велика угроза монопольного сговора с целью завышения цен - поэтому выбрана другая модель. Однако на развитии генерации, как уверяет главный энергетик страны, это не отразится. Хотя прорыв в энергостроительстве, по мнению Анатолия Чубайса, Дальнему Востоку может обеспечить только китайский проект.

"Если говорить о перспективе развития энергетики на Дальнем Востоке, то у нас много стратегических замыслов, но нет пока полной картины, - сообщил, отвечая на вопрос ДДГ "ЗР", Анатолий Чубайс. - По Нижнебурейской ГЭС жду весточки от губернатора, а он молчит как партизан. Будет молчать - не получит денег. Говорил с Виктором ИШАЕВЫМ - блестящее понимание ситуации, глубокое, серьезное - будем строить в Хабаровске новую газовую станцию ПГУ 450. К Николаевской ТЭЦ строим газопровод - зиму не потеряли, классно сработали. Переведем Николаевскую ТЭЦ с мазута на газ и еще по Киотскому протоколу денег получим. Обсуждаем и другие проекты: недавно встречался с инвесторами по Комсомольской ТЭЦ".

Однако идеи по развитию генерации на Дальнем Востоке, по словам Анатолия Чубайса, пока "не собраны вместе, потому что есть один нерешенный вопрос - китайский проект". "Китайский проект - это 10 млн кВт мощностей. Это удвоение мощности дальневосточной энергетики, - подчеркнул председатель правления РАО "ЕЭС". - Я являюсь сторонником этого проекта и считаю, что это стратегически важный для России способ развития Дальнего Востока. Программ, сопоставимых с ним, нет. Ни одной! 10 млн кВт мощностей - это миллиарды долларов, это тысячи рабочих мест, это миллионные заказы для дальневосточных предприятий, это проектный комплекс, это инфраструктура, дороги. От этого зависит вся конфигурация дальневосточной энергосистемы". Точку в этом вопросе Анатолий Чубайс обещает поставить к 1 июля.

К этой же дате будут сверстаны планы по развитию приливной энергетики в России. "Приливная станция в Тугурском заливе на севере Хабаровского края - это очень заманчивый проект, масштабный. Ничего подобного на земном шаре пока не осуществлялось. Речь идет о мощностях за 8 тыс. МВт. Но то, что мы будем делать по крупным приливным станциям, зависит от результатов проекта в Мурманской области. Совещание по этому вопросу пройдет у меня в течение ближайших трех недель, а решения по приливной электроэнергетике мы выработаем до конца существования РАО "ЕЭС".

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