Камчатгазпром определили

Президент РФ Владимир ПУТИН принял предложение Правительства Российской Федерации о внесении в качестве вклада РФ в уставный капитал ОАО «Роснефтегаз» (Москва) находящихся в федеральной собственности 90,605% акций ОАО «Камчатгазпром» (Елизово, Камчатский край).

Согласно документу, вклад в уставный капитал производится в порядке оплаты размещаемых ОАО «Роснефтегаз» дополнительных акций в связи с увеличением его уставного капитала. Тем же указом ОАО «Камчатгазпром» исключено из перечня стратегических предприятий.