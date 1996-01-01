«Мечел» структурирует «Якутуголь»

Совет директоров ОАО «Холдинговая компания «Якутуголь» (входит в группу «Мечел») принял решение об избрании своим председателем генерального директора угольной компании Мухамеда ЦИКАНОВА.

Мухамед Циканов сменил на посту главы совета основного бенефициара и генерального директора группы «Мечел» Игоря ЗЮЗИНА. Новый глава совета директоров «Якутугля» сложил с себя полномочия гендиректора. При этом он остается гендиректором ОАО «Эльгауголь», находящегося в Якутии, которое в перспективе станет основным активом «Мечела» в этом регионе.

Новое руководство холдинговой компании «Якутуголь» продолжает жесткий пересмотр структуры холдинга. К сегодняшнему дню в Нерюнгри практически реформирован аппарат управления, перед которым ставится задача адаптации к современным условиям деятельности промышленного предприятия. Что касается количества рабочих на разрезе и в других подразделениях «Якутугля», то оно будет расти, в связи с заявлением Игоря Зюзина об увеличении объемов добычи до 15 млн т в год.